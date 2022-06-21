«إعادة التنظيم المالي» تشكل مجلساً تشاورياً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إعادة التنظيم المالي أمس، عن تشكيل مجلس تشاوري لتوفير منتدى للنقاش المفتوح بين اللجنة وأصحاب الخبرة العالية في مجال إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس. ويأتي تشكيل المجلس بهدف خلق بيئة تفاعلية مع الخبراء ومقدمي الاستشارات الذين يتوفر لديهم الخبرة العملية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وعقد المجلس التشاوري مؤخراً اجتماعه الأول لعام 2022، بحضور عدد من أعضاء لجنة إعادة التنظيم المالي، وأعضاء المجلس التشاوري، والخبراء المختصين في الشأن المالي. وخلال الاجتماع ألقت الدكتورة مريم بطي السويدي نائب رئيس اللجنة والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الكلمة الافتتاحية، وقدمت دانيا الكردي مساعد تنفيذي لأعمال اللجنة عرضاً تفصيلياً عن دور ومهام لجنة إعادة التنظيم المالي.

يشار إلى أن المجلس يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويعتبر منصة لتعزيز التواصل المباشر وأطر التعاون وعلاقات العمل التفاعلية بين لجنة إعادة التنظيم المالي والمجتمع المتمثل بأصحاب الخبرة في مجال إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس.

وقدم الدكتور حسام التلهوني المستشار القانوني لوزير المالية – أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي شرحاً تعريفياً بفكرة ودور المجلس التشاوري ورؤيته وأهدافه.