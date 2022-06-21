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1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي
1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي
22 يونيو 2022 01:46

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 365 مبايعة بقيمة 912.55 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 232.53 مليون درهم و337 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 680.02 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 126 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. 
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم. 
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم.  وسجلت الرهون قيمة قدرها 891.05 مليون درهم، منها 22 رهن أراض بقيمة 722.87 مليون درهم و83 رهن فلل وشقق بقيمة 168.18 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 631 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 56.56 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 31 مليون درهم.

عقارات دبي
التصرفات العقارية
دبي
دائرة الأراضي والأملاك
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