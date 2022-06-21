«كهرباء الشارقة» تنفذ صيانة 227 محطة

الشارقة (الاتحاد)

تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برنامجاً مكثفاً لأعمال الصيانة الدورية لـ227 محطة لنقل الكهرباء تضمنت 196 محطة جهد 33 كيلوفولت و5 محطات للضغط العالي 220 كيلوفولت و26 محطة 132 كيلوفولت، بالإضافة إلى شبكة الضغط العالي بطول يتجاوز 1200 كيلو متر في مختلف مناطق الشارقة، كما تضمن البرنامج الصيانة الوقائية لتمديدات شبكة الكهرباء والمحولات، استعداداً لأشهر الصيف. وأكد المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتطوير شبكات الكهرباء في جميع مناطق إمارة الشارقة وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكات، وتوفير الخدمات بجودة عالية ومراجعة التمديدات وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع المحطات والشبكات.