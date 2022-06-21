مليار اشتراك في شبكات الجيل الخامس عالمياً



دبي (الاتحاد) - توقع تقرير أن تتجاوز الاشتراكات العالمية في شبكات الجيل الخامس نحو مليار اشتراك بحلول نهاية عام 2022. وكشفت تقرير التنقل الذي تصدره شركة إريكسون العالمية، أن أميركا الشمالية ستتصدر العالم في مجال اشتراكات الجيل الخامس في السنوات الخمس المقبلة، حيث ستستحوذ شبكات الجيل الخامس على 9 من كل 10 اشتراكات بحلول عام 2027. ويشير التقرير إلى أن نهاية عام 2027 ستشهد وصول نسبة اشتراكات الجيل الخامس إلى إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول إلى 82% في أوروبا الغربية، و80% في دول مجلس التعاون الخليجي، و74% في شمال شرق آسيا. أما في الهند، التي لم تبدأ بعد فيها عمليات نشر شبكات الجيل الخامس، فمن المتوقع أن تصل نسبة اشتراكات الجيل الخامس إلى نحو 40% من إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول بحلول عام 2027. بينما ستصل نسبة اشتراكات الجيل الخامس على مستوى العالم إلى حوالي نصف إجمالي الاشتراكات بحلول عام 2027، متجاوزة 4.4 مليار اشتراك.