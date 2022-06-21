الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
13 شركة من الإمارات والسعودية ومصر لتعزيز التسويق الرقمي
تعبيرية
21 يونيو 2022 19:57

أعلنت شركة «جوجل»، اليوم، عن اكتمال 13 شركة ناشئة من الإمارات والسعودية ومصر مشاركتها بالمرحلة الأولى من برنامج «Startup Expedition» الذي يهدف لتعزيز نمو الشركات الناشئة، باستخدام استراتيجيات تسويق فعالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك في هذا البرنامج، الممتد لستة أشهر، شركات في مجالات مختلفة، تشمل التكنولوجيا المالية والبيع بالتجزئة والتكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا الغذاء، تم اختيارها استناداً إلى خططها في النمو والتزامها بإجراء تجارب تسويقية عديدة خلال البرنامج وبعده.

وتضمنت المرحلة الأولى من البرنامج سلسلة ورش عمل قدمها 14 خبيراً في «جوجل»، وتناولت مواضيع أساسية في التسويق الرقمي، مثل الإعلانات على الإنترنت، وأفضل الممارسات الإبداعية وقياس أداء الحملات الإعلانية وغيرها.

كما شارك موظفو الشركات الناشئة في محادثات مع مختلف الخبراء للمساعدة في معالجة التحديات التي يواجهونها، وتحديد حلول تسويقية مستدامة لتعزيز رحلة النمو.

وقال هشام الناظر، مسؤول الأعمال الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إطلاق البرنامج الأول لتعزيز مهارات الشركات الناشئة في مجال التسويق الرقمي، والاستفادة من التقنيات والأدوات المتاحة يأتي لتحقيق النمو والتطور المستدام، لافتاً إلى أن الشركات الناشئة مساهم أساسي في تعزيز الاقتصادات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الالتزام بتقديم المساعدة لمختلف الشركات الناشئة عبر برامج الإرشاد والتدريب وغيرها من أساليب الدعم، وتشمل الشركات الناشئة التي تم انضمامها للبرنامج: BitOasis «الإمارات العربية المتحدة»، Breadfast «مصر»، CoinMENA «الإمارات العربية المتحدة»، Eyewa «الإمارات العربية المتحدة»، Homzmart «مصر»، Jahez «المملكة العربية السعودية»، Nana «المملكة العربية السعودية»، Okadoc «الإمارات العربية المتحدة»، Rain «الإمارات العربية المتحدة»، Sarwa «الإمارات العربية المتحدة»، Syarah «المملكة العربية السعودية»، Tamara «المملكة العربية السعودية»، وThndr «مصر».

يذكر أن مبادرة «Startup Expedition» هي سلسلة من البرامج المتخصصة في دعم الشركات الناشئة المحلية في مجال التسويق الرقمي.

المصدر: وام
مصر
الإمارات
السعودية
آخر الأخبار
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
دنيا
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
اليوم 18:55
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
عربي ودولي
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
اليوم 18:45
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:33
اتحاد الجو جيتسو و«أدنوك» يعززان التعاون
الرياضي
اتحاد الجو جيتسو و«أدنوك» يعززان التعاون
اليوم 18:30
رصد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف البريطانية
عربي ودولي
رصد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف البريطانية
اليوم 18:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©