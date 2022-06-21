ماسك يكشف عن عوائق تواجه صفقة "تويتر"

قال إيلون ماسك إنه ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم حلها بشأن عرضه للاستحواذ على تويتر، بما في ذلك عدد المستخدمين الزائفين على الموقع وتجميع الجزء المتعلق بأدوات الدين في الصفقة. ويحاول ماسك، أغنى شخص في العالم وفقا لمجلة فوربس، شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار.

وكان يتحدث في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرج.

المصدر: رويترز