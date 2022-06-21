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انطلاق فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" بمشاركة 1300 جهة استثمارية
انطلاق فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" بمشاركة 1300 جهة استثمارية
21 يونيو 2022 11:05

انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحت شعار "استثمار.. شراكة.. نمو" ويستمر يومين في مركز أدنوك للأعمال بمشاركة مجموعة واسعة من كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية.

يوفر المنتدى الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، منصة مهمة لعرض فرص الاستثمار المحلي في القطاع الصناعي، إضافة إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز وتمكين قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالدولة، بما يدعم جهود تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني للإمارات.

ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 1300 جهة استثمارية ورجال أعمال من دول مختلفة، وخلال جلساته يتحدث أكثر من 20 شخصية من صناع القرار والمدراء للشركات الصناعية الكبرى والجهات الحكومية حول العديد من المواضيع المهمة والرؤى الاستراتيجية التي تمس شتى جوانب القطاع. وتقدم الشركات الوطنية الكبرى خلال المنتدى فرصاً للاستثمار بمليارات الدراهم في مجالات مختلفة من أبرزها صناعات الدفاع، والبتروكيماويات، والمعادن، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والمطاط والبلاستيك، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.

ويشهد الحدث توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية وعقد الشراكات الصناعية. كما ستقدم الجهات الحكومية، حوافز مثل تمويل نسبة كبيرة من النفقات الرأسمالية للمشاريع مع فترات سماح لسداد القروض وبفوائد أقل من الفائدة المعتمدة في القروض، وغير ذلك من الحلول التمويلية. ويناقش المنتدى خلال جلساته مواضيع مهمة تشمل فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، وتوقعات الطلب على المنتجاتوالخدمات، واستشراف المصنعين لمستقبل الصناعة.

المصدر: وام
اصنع في الإمارات
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
أبوظبي
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