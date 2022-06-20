ربع قرن من «المفاجآت» تحول صيف دبي إلى موسم مزدهر سياحياً وتجارياً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يدخل مهرجان مفاجآت صيف دبي الذي ينطلق مطلع يوليو المقبل ويستمر لغاية 4 سبتمبر، عامه الخامس والعشرين، حاملاً معه إنجازات مسيرة ربع قرن شكل خلالها الحدث الذي انطلق لأول مرة في صيف عام 1998، رافداً اقتصادياً مهماً للإمارة ومحركاً استثنائياً لنمو العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، خلال فترة الصيف لاسيما قطاع السياحة وقطاع تجارة التجزئة وباقي القطاعات المرتبطة بهما بشكل مباشر وغير مباشر.

وخلال تلك المسيرة، وبفضل هذه المبادرة اكتسبت دبي شهرة واسعة كوجهة سياحية متميزة خلال موسم الصيف، وبدأت الأسواق منذ ذلك الحين تخلع ثوب الركود لتلبس ثوب الانتعاش في كل عام يتم فيه تنظيم موسم جديد من مفاجآت صيف دبي، حيث تشير الأرقام إلى قفزات كبيرة في أعداد زوار دبي خلال أشهر الصيف من قرابة 600 ألف نزيل فندقي في صيف عام 1999 من بين إجمالي 3 ملايين زائر لدبي في هذا العام، ليرتفع بعد عشر سنوات فقط إلى 2.2 مليون زائر في صيف عام 2009، ثم يتضاعف إلى قرابة 5 ملايين زائر لدبي في صيف عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19 من إجمالي 16.7 مليون زائر للإمارة في مجمل العام، الأمر الذي يعكس الأثر الاقتصادي القوي للمفاجآت على صعيد القطاع السياحي.

ومع انطلاقة فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من «مفاجآت صيف دبي»، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للحدث تفاصيل الدورة الجديدة التي تحتفي خلالها باليوبيل الفضي لهذا الحدث الرائع للتأكيد على أهميته في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

برنامج حافل

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن مفاجآت صيف دبي عزّزت من مكانتها كأحد أهم الأحداث التي يتم تنظيمها خلال موسم الصيف على مدار ربع قرن مضت، حيث ساهمت في تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة، وكذلك تقديم تجارب مميزة للمواطنين والمقيمين والزوار ليعيشوا معها ذكريات جميلة لا تنسى. واحتفالاً باليوبيل الفضي هذا العام، وضعنا برنامجاً حافلاً في هذه الدورة الاستثنائية من المفاجآت ليعكس أروع ما يمكن أن تقدمه دبي من فعاليات ترفيهية مشوقة، وعروض على المأكولات، وباقات إقامة فندقية، وتجارب تسوق فريدة في مراكز التسوق والمتاجر، وغيرها الكثير».

وأضاف الخاجة أن مفاجآت صيف دبي أسهمت خلال 25 عاماً في تعزيز مكانة دبي كواحدة من المدن العالمية المفضلة للحياة والعمل والزيارة، وقد أصبحت تشكل احتفالاً يعكس هوية إمارة دبي، وتتيح الفرصة أمام الجميع لخوض تجارب مميزة، وفرصة للالتقاء وتجمع أفراد العائلة، لاسيما أنها تحتضن أكثر من 200 جنسية، وكذلك التفاعل عبر عروض فريدة من نوعها تلبي متطلبات الجميع عاماً بعد عام».

800 علامة تجارية

وتتيح مفاجآت صيف دبي هذا الموسم للمتسوقين الاستمتاع بالعروض المذهلة عبر أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر ومنفذ بيع، وأيضاً الاستفادة من تخفيضات تتراوح ما بين 25 و 75 بالمئة على العلامات التجارية العالمية والمحلية المميزة، وذلك طوال فترة عشرة أسابيع، فيما ستقدم خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية الكبرى في 1 و2 يوليو، تخفيضات حصرية لمدة محددة على باقات الإقامة الفندقية، والتي ستكون متاحة لمدة 25 ساعة فقط، بالإضافة إمكانية المشاركة في الكرنفالات الاستعراضية التي تجول مراكز التسوق المختلفة، مثل عرض اليوبيل الفضي وموكب الكرنفال أو حتى إيجاد تماثيل وإعلانات مدهش ودانة في جميع أنحاء المدينة.

عالم مدهش

تعود فعالية عالم مدهش إلى المفاجآت هذا العام والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي، في قاعات الشيخ سعيد حيث يعتبر عالم مدهش من أكبر الفعاليات العائلية الترفيهية في المنطقة، كونه يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بمجموعة كبيرة من تجارب التسوق والأطعمة والمشروبات وأيضا المشاركة في الأنشطة مع تجربة ترفيهية غامرة.