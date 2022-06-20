«إشراق» تستكمل متطلبات الاستحواذ على «جولديلوكس»

دبي (الاتحاد)

أبلغت شركة إشراق للاستثمار، إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عزمها استكمال جميع المتطلبات والشروط المسبقة المحددة في اتفاقية تنفيذ الاستحواذ على شركة «جولديلوكس انفستمنت المحدودة» خلال الأسبوع المقبل. وأوضحت الشركة أنها ستقدم طلب إلى السلطات المختصة من أجل الموافقة على تعديل نظامها الأساسي الذي سيعكس زيادة رأس المال لإتمام صفقة الاستحواذ، كما تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وأكدت أن شركة «جولديلوكس» أبلغتها بأن أكثر من 90% من مساهمي «جولديلوكس» وقعوا على عقود التفرغ عن حصصهم في «جولديلوكس» لمصلحة الشركة القابضة، منبهه أن 99.5% من مساهمي «إشراق» وافقوا على الاستحواذ وقامت الشركة بنشر إشعار إلى الدائنين بشأن تخفيض رأس المال في

صحيفتين يومية محليتين وذلك بتاريخ 11 مايو الماضي، كما ينص عليه قانون الشركات التجارية الإماراتي، ولم تتلق «إشراق» أي اعتراض من الدائنين خلال فترة الإخطار البالغة ثلاثين يوماً، ونتيجة لذلك، تكون «إشراق» قد أكملت إحدى المتطلبات التنظيمية الأساسية بشأن تخفيض رأس المال والذي هو بدوره شرط من شروط إتمام صفقة الاستحواذ.

وسيتم تخفيض رأسمال الشركة من خلال إلغاء 896.9 مليون سهم في رأسمالها وخصم مبلغ 141.3 مليون درهم من الاحتياطي الحالي، وذلك لشطب الخسائر المتراكمة.