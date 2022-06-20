11 قطاعاً مستهدفاً للنمو بالقطاع الصناعي

سيد الحجار، يوسف العربي (أبوظبي)

تبدأ اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تحت شعار «استثمار، شراكة، نمو»، ويستمر لمدة يومين، بحضور أكثر من 1300 مستثمر، ومشاركة نخبة صناع القرار ومديري الشركات الوطنية والهيئات الحكومية البارزة، ومجموعة من المستثمرين والمصنعين وأصحاب المصلحة.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أمس، فإن 12 من الشركات الوطنية الرائدة في الإمارات ستقدم التزامات بمشتريات تصل إلى 100 مليار درهم، ما يشكل فرصة استثنائية للمصنعيين.

وتشمل متطلبات الشركات الوطنية 11 قطاعاً مستهدفاً للنمو هي المعادن، والبتروكيماويات، والمنتجات الكيماوية، والبلاستيك، والآلات والمعدات، والصناعات الدفاعية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا، والمعدات الطبية والاتصالات، والأغذية، والمشروبات، والتكنولوجيا الزراعية.

وسيتم تقديم أكثر من 300 منتج جديد تسهم بما لا يقل عن 5.2 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي.

وتصل قيمة الصادرات الصناعية في العام الماضي إلى 116 مليار درهم، فيما تقدر مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 2021 بـ 150 مليار درهم، وبلغت قيمة التمويل الصناعي حتى الآن من خلال مصرف الإمارات للتنمية 2 مليار درهم، مع وجود 220 مصنعاً جديداً بدأت الإنتاج خلال عام 2021.

وتحتل الإمارات تحتل المرتبة الأولى إقليمياً في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والنفاذ إلى أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارة حرة جديدة.

أهداف المنتدى

ويهدف المنتدى لتعريف المستثمرين بالمزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة وتمكين الصناعة في الدولة والمساهمة في النمو الاقتصادي، وزيادة المرونة والقدرة في التعامل مع سلاسل التوريد، كما يوفر فرصة فريدة للشركات الوطنية الرائدة والمصنعين لبناء الشراكات، ويعزز تطوير الصناعات القائمة واستكشاف فرص نمو لصناعات المستقبل.

ويهدف المنتدى إلى تمكين الصناعة في الدولة والمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة المرونة والقدرة في التعامل مع سلاسل التوريد، فضلاً عن تسليط الضوء على فرص توطين المنتجات وإعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني عبر منح الأولوية في العطاءات للجهات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.

وتشمل الأهداف الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة خاصة عن طريق برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، ويوفر المنتدى فرصة فريدة للشركات الوطنية الرائدة والمصنعين لبناء الشراكات ويعزز تطوير الصناعات القائمة واستكشاف فرص نمو لصناعات المستقبل.

برامج ومبادرات

وتعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أهم المراكز العالمية للتصنيع والصناعة، بفضل السياسات المتبعة، والمزايا والممكنات، والبرامج والمبادرات القائمة

وتطلق الوزارة برامج لتمكين الصناعة مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي يعيد توجيه أكبر قدر من مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي ويدعم بالتالي أعمال المصنعين ويسهم بتطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات،

وتركز الوزارة على التقليل من الاعتماد على الواردات، ودعم المنتج المحلي عبر التركيز على 11 قطاعاً ذات أولوية كما تعزز الوزارة بيئة الأعمال عبر توحيد الإجراءات، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم، وتوفير أسواق جديدة للتصدير، وتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال، كما يتم توفير حلول تمويل تنافسية بالتعاون مع «مصرف الإمارات للتنمية» لدعم نمو الشركات الصناعية.

ويعتبر المنتدى دعوة للمصنعين للاستفادة من فرصة التزام الشركات الوطنية الرائدة بتخصيص جزء من خطط مشترياتها وطلبها المستقبلي محلياً، من أجل تطوير أعمالهم وإطلاق منتجات محلية جديدة.

شركات صناعية

يجمع منتدى «اصنع في الإمارات» كبريات الشركات الإماراتية لعرض خططهم الصناعية الطموحة والاستفادة من فرص التوسع على مستوى سلسلة التوريد والمشتريات، ومن المتوقع إنفاق مليارات الدولارات على شراء المنتجات الصناعية، على أن تعطى هذه الأولوية للموردين المحليين، كما سيفتح المنتدى الباب واسعاً لإبرام شركات استراتيجية مع الشركات المحلية والدولية رفيعة المستوى، والتي تحرص على الاستثمار في التصنيع والإنتاج في دولة الإمارات.

ويتيح منتدى «اصنع في الإمارات»، للمستثمرين والمصنعين ومقدمي التكنولوجيا في قطاعات مثل الطاقة والاتصالات والطيران والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات، فرصاً تجارية، طويلة الأجل للاستثمار في الإمارات.