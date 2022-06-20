20 متحدثاً خلال جلسات اليوم الأول لمنتدى «اصنع في الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد أعمال منتدى «اصنع في الإمارات.. استثمار.. شراكة.. نمو»، الذي ينطلق اليوم ولمدة يومين في أبوظبي، العديد من الجلسات النقاشية، بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً من صناع القرار ومديري الشركات الصناعية الكبرى والجهات الحكومية.

ويلقي الكلمة الرئيسة للمنتدى ضمن جدول أعمال اليوم الأول، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما يشارك معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في جلسة حوارية تعقد تحت عنوان «المشهد الصناعي في أبوظبي وفرص النمو»، بينما يلقي عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلمة حول المزايا التنافسية للصناعة في دولة الإمارات.

دفع النمو

ومن ضمن جلسات المنتدى، تعقد جلسة تحت عنوان: «اصنع في الإمارات»؟ لمناقشة المكانة الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات مع المستثمرين العالميين، وتسليط الضوء على مختلف آليات التمويل والحوافز وعوامل تمكين السياسات، المصممة لدفع النمو للاقتصاد الإماراتي.

الاستثمار الصناعي

كما تعقد جلسة بعنوان «فرص الاستثمار الصناعي: بناء المرونة وتعزيزها»، وتناقش الجلسة مجموعة من المحاور المهمة وفي مقدمتها، فرص الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والهيدروجين والنفط والغاز والطاقة النووية والمتجددة.

تمكين القطاع

ويقدم المنتدى ضمن أجندة اليوم الأول، مجموعة من العروض التقديمية للشركات الوطنية تكشف جانباً من تمكين قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالدولة، بما يدعم جهود تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني للإمارات.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني للمنتدى أيضا مجموعة من العروض التقديمية بمشاركة شركات خاصة وحكومية، تتضمن: أدنوك، بيور هيلث، والاتحاد للطيران، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة ايدج، وشركة بيكر هيوز العالمية للخدمات الصناعية، وصندوق أبوظبي للتنمية.

التجارب الصناعية

تستضيف جلسة تعقد تحت عنوان «توقعات المصنعين» مجموعة من الشركات الوطنية والدولية لتسليط الضوء على تجاربها الصناعية انطلاقاً من دول الإمارات، مع التركيز بشكل خاص على الوصول إلى التمويل والمشهد التنظيمي وإمكانية تصدير المنتجات الإماراتية. ويشارك فيها كل من ماجد سيف الغرير، رئيس مجموعة الغرير، ووداد حداد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة ايمرسون، وميتسورو أنيساكي، مدير عام شركة الغربية للأنابيب، وتييري كونتي، الرئيس التنفيذي TechnipFMC، وفهد محمد المهيري، نائب مدير عام شركة ريثيون الإمارات، وزاهر إبراهيم نائب رئيس الشركة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة بيكر هيوز، ومسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود.