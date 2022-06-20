1350 شركة صغيرة تستفيد من حلول «الإمارات للتنمية»

أبوظبي (الاتحاد)

استفادت نحو 1350 شركة صغيرة ومتوسطة من خدمات مصرف الإمارات للتنمية، لتصل بذلك مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بين أبريل 2021 وأبريل 2022 إلى 1.91 مليار درهم، حسب بيان للمصرف، الذي يشارك في منتدى «اصنع في الإمارات» بأبوظبي.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية : « يمثل منتدى «اصنع في الإمارات» منصة مثالية لاستعراض الفرص المتاحة في القطاع الصناعي بالدولة، وبيئتها التنظيمية الداعمة والمرحبة، إلى جانب وجود جهات - مثل مصرف الإمارات للتنمية - حاضرة على الدوام لتقديم الدعم والمساعدة للمستثمرين والصناعيين الذين يشاركون دولة الإمارات طموحاتنا التنموية. أتطلع قدماً إلى مناقشة مجموعة الخدمات التي يقدمها المصرف والسبل التي يمكن من خلالها مساعدة الشركات على إطلاق العنان لمرحلة جديدة ومميزة في الإمارات».

وتشمل منتجات المصرف تمويل النفقات الرأسمالية، وتمويل التحول نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والرقمنة، والطاقة النظيفة، وهي تتيح فترات سداد وسماح طويلة مع سقف مرتفع للقرض مقارنة بقيمة المشروع.