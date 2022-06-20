320 مليار دولار يضيفها الذكاء الاصطناعي لاقتصادات المنطقة



دبي (الاتحاد) - أظهر تقرير أن تبني الذكاء الاصطناعي وإطلاق مبادرات تهدف إلى تطوير استراتيجيات وطنية لهذا القطاع المستقبلي، يسهم في نمو القطاع الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير يصل إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكداً أهمية دور الحكومات في تنظيم مبادرات لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي وتسريع الخدمات الحكومية، وتسهيل إمكانية الوصول إليها وزيادة فعاليتها.

وأشار التقرير، الذي أطلقه مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع شركة «ايكونوميست إمباكت» و«جوجل» إلى أهمية دور الحكومات في تنظيم مبادرات لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي وتسريع الخدمات الحكومية، وتسهيل إمكانية الوصول إليها وزيادة فعاليتها.

وتوقع أن يصبح قطاع الخدمات المالية والبنوك هو الأكثر إنفاقاً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 25% من إجمالي استثمارات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، كما يسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 9% تقريباً في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقدر التقرير مساهمة قطاع النقل في المنطقة بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وأوضح أن الزيادة في البيع بالتجزئة والتجارة عبر الإنترنت أثناء فترة جائحة «كوفيد – 19»، أدت إلى توليد مجموعات أعمق من بيانات العملاء التي يمكن استخدامها لتحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة العملاء عند تلقي الخدمات، إضافة إلى احتمالية تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي على قطاع الطاقة، الذي يلعب دوراً رئيسياً في المنطقة، ويتوقع أن يساهم بأكثر من 6% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

التحول الرقمي

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات أهمية بناء سياسات حكومية قابلة للتنفيذ لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في الأنظمة والأعمال وتسريع التحول الرقمي في المنطقة، بما يسهم في تقديم خدمات استثنائية سريعة وآمنة للمجتمع تتبنى التكنولوجيا الحديثة.

تحسين حياة المجتمع

من جهته، قال مارتين روسكي مدير العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «جوجل»، إن التقرير يؤكد أهمية تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإتاحة فرص أكبر لتحسين حياة المجتمع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والارتقاء بالقطاع الاقتصادي وضمان الاستفادة من عصر التحول الرقمي الذي يتطلب تكامل جهود الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المجتمع والاستثمار الصحيح في البنية التحتية والكوادر البشرية والتكنولوجيا وتطوير السياسات.

فرص واعدة

وأشار والتر باسكاريلي مدير التكنولوجيا والمجتمع في شركة «إيكونوميست إمباكت»، إلى أن التقرير يؤكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد فرصاً واعدة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، نتيجة دور الحكومات الفاعل في إطلاق استراتيجيات شاملة للذكاء الاصطناعي وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، والاستمرار في العمل على مسارات التنمية في المنطقة والاستفادة من الخبرات وقصص النجاح العالمية للاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل آمن.