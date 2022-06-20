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«صندوق خليفة» يطلق بودكاست «انت»
«صندوق خليفة» يطلق بودكاست «انت»
20 يونيو 2022 16:17

أبوظبي (الاتحاد) أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع منصة البث المباشر المنتظرة/بودكاست/«PRENEUR-انت» وإتاحتها للاستماع والتنزيل، بهدف تسليط الضوء على قصص نجاح الأعمال الريادية في دولة الإمارات بهدف الارتقاء بالمشاريع القائمة وتعزيز المعرفة بريادة الأعمال. وتستضيف منصة بودكاست «PRENEUR-انت» مقابلات فردية مع رواد أعمال محليين، لإلهام أصحاب المشاريع الناشئة والقائمة في دولة الإمارات وأينما كانت، وإثراء معارفهم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والتوعية بها من خلال نقاشات عامة ملهمة وقيمة، كما يهدف البودكاست إلى إتاحة ريادة الأعمال أمام شريحة أوسع من الجمهور. وتتضمن قائمة ضيوف البودكاست المرتقبين متحدثين من مشاريع رائدة مثل «مجموعة محمد هلال» و«سويت هارت كتشن»و«سولت» و«مامزورلد» و«ثروة» وغيرها. وتم اختيار المتحدثين بعناية ليمثلوا قطاعات مختلفة واسعة النطاق من التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الغذاء، ويعبرون من خلال البودكاست عن وجهات نظرهم والدروس المستفادة الناتجة عن سنوات عديدة من الخبرة، ويلقون بالضوء على العناصر الأساسية لإقامة مشروع ناجح أياً كان المجال أمام الجمهور المستمع. وقالت علياء عبدالله المزروعي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: يعتمد نجاح مشروع رائد الأعمال على التزامه المتواصل بالتطور والنمو، وتعد الخبرات السابقة وتجارب الآخرين من أفضل سبل التعلم التي من شأنها أن تختصر على رواد الأعمال وقتاً طويلاً كانوا ليقضونه في سبيل بدء مشاريعهم وإدارتها، موضحة أن مبادرة البودكاست تهدف إلى تقديم دروس مفيدة وقصص ومعلومات على لسان خبراء في المجال كانوا سابقاً رواد أعمال ناشئين، وما مروا به خلال عقود من مسيرتهم في ريادة الأعمال وإدارتها.

صندوق خليفة لتطوير المشاريع
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