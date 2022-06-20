طيران الإمارات تشهد مستويات قياسية للحجوزات صيفاً

تستعد طيران الإمارات لموسم صيفي يشهد أعلى طفرة في الطلب على السفر بعد التعافي من تأثيرات جائحة كورونا ومن المتوقع وفق أرقام الحجوزات أن تزيد أعداد المسافرين من دولة الإمارات بين يونيو الجاري ويوليو المقبل على 550 ألفا. وتواصل الناقلة التي تسير أكثر من 2400 رحلة أسبوعيا إضافة رحلات جوية حيثما أمكن لتعزيز جدولها الصيفي إذ تعمل حاليا بنحو 80 % من طاقتها قبل الجائحة وتوفر هذا الصيف أكثر من مليون مقعد أسبوعيا لتلبية الطلب. وتتزايد أحجام الحجوزات يوميا مع اقتراب العطلة الصيفية وتحث طيران الإمارات العملاء الذين لم يخططوا بعد لعطلاتهم وسفرهم على المضي قدما والحجز الآن لضمان قدرتهم على السفر في التواريخ والرحلات التي يفضلونها. ويأتي في طليعة وجهات طيران الإمارات التي سيقصدها المسافرون من الإمارات هذا الصيف بوابات الناقلة الست في المملكة المتحدة والقاهرة وعمّان والمدن الهندية التسع ومانيلا وبيروت لزيارة العائلة والأصدقاء. كما ستبلغ حركة السفر للسياحة من الدولة أعلى مستوياتها على الإطلاق مع انفتاح مزيد من الدول وإلغاء القيود على دخول السياح .. وسوف تتدفق أعداد كبيرة من المسافرين وخصوصاً العائلات إلى كل من بانكوك واسطنبول وفيينا وزيوريخ ونيس وبوكيت وسنغافورة وأوسلو وكوالالمبور وبريسبين والساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية لقضاء عطلات صيفية طويلة. وتعمل طيران الإمارات لضمان توفير تجربة متميّزة على متن الطائرة ورحلة سلسة على الأرض نظراً لأن العديد من العملاء لم يسافروا منذ ما يقرب من عامين. ويمكن لركاب طيران الإمارات استخدام المسار البيومتري للانتقال عبر المبنى 3 بمطار دبي الدولي دون تلامس بدءا من كاونترات مختارة لإنهاء إجراءات السفر مرورا بإجراءات جوازات السفر وصالات طيران الإمارات الخاصة وحتى بوابات الصعود إلى الطائرة. وتوفر الناقلة أيضا خدمات تكنولوجية أخرى في المطار بما في ذلك كاونترات الخدمة الذاتية وتسليم الحقائب للحصول لتجربة مطار أكثر سلاسة ودون تلامس. كما يمكن لركاب طيران الإمارات تقليص وقت انتظارهم من خلال 25 كاونترا متنقلا لإنهاء الإجراءات حيث يمكنهم الحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة ووزن حقائبهم ووضع الملصقات عليها والإجابة على أي من أسئلتهم من قبل العاملين. ويمكن أيضا للعملاء المقيمين في عجمان والإمارات الشمالية تخطي طوابير الانتظار في مطار دبي والاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر في عجمان على مدار الساعة. وتوفر طيران الإمارات لعملائها في أبوظبي حافلات خاصة تعمل خمس مرات يوميا للانتقال إلى مطار دبي الدولي.

المصدر: وام