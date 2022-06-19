وكيل دائرة الطاقة: بدء تحميل الوقود النووي في ثالث محطات براكة خطوة رائدة

أبوظبي (وام)

أكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن بدء تحميل الوقود النووي في ثالث محطات براكة فور إصدار رخصة تشغيل الوحدة لصالح شركة "نواة للطاقة" خطوة رائدة بسواعد إماراتية نحو تعزيز أمن الطاقة والاستدامة في المستقبل.

وقال الرميثي في تصريحات له : "تتوج الخطوة جهودا كبيرة سعت خلال سنوات نحو الارتقاء بالقدرات والخبرات الوطنية لإدارة وتشغيل الوحدة الثالثة في محطات براكة للطاقة النووية السلمية، ما يعزز مسيرة دولة الإمارات نحو ريادة مجال الطاقة النظيفة عالميا بسواعد إماراتية.. نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات هذا الإنجاز الذي يعكس تصميم دولة الإمارات على صنع المزيد من النجاحات".

وأضاف : " تمثل الطاقة النووية أحد أهم الحلول لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها في دولة الإمارات، وعند التشغيل الكامل، ستنتج محطات براكة الأربع ما يعادل 25% من الكهرباء المستهلكة في دولة الإمارات، وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام ما سيسهم في خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة".