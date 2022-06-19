6.7 مليار ريال توزيعات «سابك» خلال 6 أشهر

الرياض (د ب أ )

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22.5% من رأس المال، وبواقع 2.25 ريال للسهم عن النصف الأول 2022 وهو ما يعادل 6.7 مليار ريال.

وقالت "سابك" ، في بيان نشر على موقع "تداول" السعودي، اليوم الاحد، إن إجمالي المبلغ الموزع 6.75 مليار ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح ثلاث مليارات سهم.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الأحد11 سبتمبر المقبل ، وسيكون تاريخ التوزيع يوم الأحد الثاني من أكتوبر المقبل .