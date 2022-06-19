الإثنين 20 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
6.7 مليار ريال توزيعات «سابك» خلال 6 أشهر
6.7 مليار ريال توزيعات «سابك» خلال 6 أشهر
19 يونيو 2022 18:53

الرياض  (د ب أ )

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22.5% من رأس المال، وبواقع 2.25  ريال للسهم عن النصف الأول 2022 وهو ما يعادل 6.7  مليار ريال.
وقالت "سابك" ، في بيان نشر على موقع "تداول" السعودي، اليوم الاحد، إن إجمالي المبلغ الموزع 6.75  مليار ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح ثلاث مليارات سهم.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الأحد11 سبتمبر المقبل ، وسيكون تاريخ التوزيع يوم الأحد الثاني من أكتوبر المقبل .

سابك السعودية
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تطلق «صيّف بأمان»
الإمارات
شرطة أبوظبي تطلق «صيّف بأمان»
اليوم 12:59
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
دنيا
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
اليوم 12:56
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
دنيا
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
اليوم 12:50
الانقلاب الصيفي غداً.. أطول نهار في نصف الكرة الشمالي
دنيا
الانقلاب الصيفي غداً.. وأطول نهار في نصف الكرة الشمالي
اليوم 12:26
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
الإمارات
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©