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الاقتصادي
ناصر الناصري: محطات «براكة» تعزز النمو الاقتصادي
ناصر الناصري: محطات «براكة» تعزز النمو الاقتصادي
19 يونيو 2022 17:45

أبوظبي (الاتحاد)
أعرب ناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تتولى مسؤولية تمثيل المصالح المالية والتجارية لمحطات براكة للطاقة النووية، عن فخره بمواصلة مشروع محطات براكة للطاقة النووية تحقيق المزيد من التميز في كافة الجوانب، ولا سيما تكريس النموذج التمويلي الخاص بالائتلاف المشترك الحالي كمبادرة ريادية في قطاع الطاقة النووية السلمية على الصعيد العالمي.
وأضاف الناصري في معرض تعليقه على الإنجاز الجديد المتمثل في بدء تحميل الوقود النووي بعد صدور رخصة تشغيل المحطة الثالثة في براكة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن دعم القيادة الرشيدة لتطوير محطات براكة ساهم في امتلاك كافة الأدوات اللازمة لمواصلة إنجاز المحطات بطريقة آمنة وفعالة ومجدية تجارياً.
وقال الناصري:«علاوة على الإنجازات الاستثنائية التي تحققت خلال مسيرة تطويرها على المستويين الإنشائي والتشغيلي، تواصل محطات براكة القيام بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أبرز مظاهر هذا الدعم منح الشركات المحلية عقوداً تزيد قيمتها على 24 مليار درهم، فضلاً عن توفير آلاف الوظائف المجزية لمواطني الدولة على مدى الأعوام الستين المقبلة».
وأضاف:«مع انضمام المحطة الثالثة للمحطتين الأولى والثانية في المرحلة التشغيلية، فإن العوائد المالية والاقتصادية للمحطات ستواصل دعم الشركات لتمكينها من الحصول على شهادة الطاقة الخضراء، والاستفادة من التمويلات الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة التي ستصل قيمتها إلى 54 تريليون دولار».

شركة نواة للطاقة
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