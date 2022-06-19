عويضة المرر: «براكة» إنجاز يعزز مكانة الإمارات عالمياً في مجال الطاقة النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن بدء تحميل الوقود النووي في ثالث محطات براكة يعد إنجازاً وطنياً يعزز مكانة الإمارات في مستقبل الطاقة النظيفة عالمياً.

وقال معاليه: "إن خطوة تحميل الوقود التي تلت منح رخصة تشغيل الوحدة الثالثة في براكة لشركة نواه للطاقة، تكتب فصلاً جديداً في مسيرة دولة الإمارات تحت مظلة القيادة الرشيدة في قطاع الطاقة كونها أصبحت أول دولة عربية تدير وتشغل محطة للطاقة النووية، ما يعكس امتلاكنا الكوادر البشرية والخبرات المؤهلة التي تستطيع قيادة مسيرة الطاقة النظيفة وريادتها على مستوى المنطقة".

وأضاف معاليه: "تحمل الطاقة النووية آمال وطموحات كبيرة لدولة الإمارات من أجل الإيفاء باحتياجاتها المستقبلية من الطاقة بشكل أكثر استدامة، ومع التشغيل الكامل للوحدة الثالثة إن شاء الله سنكون قد قطعنا شوطاً كبيراً نحو ريادتنا العالمية في مجال الطاقة خاصة الصديقة للبيئة، حيث تلعب الطاقة النووية دوراً مهماً في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أيضاً".

وأضاف معاليه: "سوف تساهم محطات براكة للطاقة النووية السلمية في تحقيق مختلف أهداف أبوظبي الاستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة وبخاصة الصديقة للبيئة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة، إلى جانب تعزيز جهودها فيما يخص الحد من ظاهرة التغير المناخي في الإمارات والعالم".