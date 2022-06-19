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دي إكس بي لايف تفوز بجائزة أفضل فعالية مجتمعية
دي إكس بي لايف تفوز بجائزة أفضل فعالية مجتمعية
19 يونيو 2022 17:13

دبي (الاتحاد)
فازت دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي بجائزة أفضل فعالية مجتمعية في حفل توزيع جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2022 الذي أقيم بمدينة جميرا.
 وتعكس هذه الجائزة السنوية المرموقة سُمعة دي إكس بي لايف كشركة رائدة في إقامة أرقى مستوى من الفعاليات وتقديم خدمات الفعاليات المتكاملة، كما تعززّ مكانة مركز دبي التجاري العالمي، كوجهة عالمية في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كذلك كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والتجارة والسياحة.    وكانت دي إكس بي لايف قد فازت بالجائزة عن تنظيمها لفعالية في غاية التميّز لشركة مبادلة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات، وأقيم الاحتفال على كورنيش الواجهة البحرية لجزيرة الماريه، الذي تم تحويله إلى واحة تنبض بالحياة، واستقطبت الفعالية أكثر من 35.000 شخص على مدى يومين، وجمعت كل أفراد العائلة، واشتملت على مجموعة متنوّعة من الأنشطة والخيارات الترفيهية، وأكشاك الطهي التقليدية وشاحنات الطعام، وتوّج الحفل بعرض رائع ومميّز للألعاب النارية أضاء سماء الإمارات بألوان الاتحاد.
وبهذه المناسبة قال خالد الحمادي النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ «دي إكس بي لايف»: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نفوز بهذه الجائزة المهمّة، والتي تأتي تقديراً لجهودنا الكبيرة، والدور الذي نلعبه في تعزيز صناعة الفعاليات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وما يزيد من أهمية هذا التكريم أنه يجيء في أكثر الأوقات تحدياً في تاريخ صناعة الفعاليات، ولكن مركز دبي التجاري العالمي، ودي إكس بي لايف، استطاعا التغلّب على التحدّيات، وواصلا مسيرة النموّ والتطوّر حتى استطاعت الصناعة أن تسترد قوتها من جديد، وتلبّي متطلّبات وأهداف العملاء، وتحققّ لهم أفضل عائد على استثماراتهم، وهو ما نحرص عليه دائماً».
صممّت دي إكس بي لايف ونفّذت مئات الأجنحة ومنصّات العرض خلال عامي 2021، و2022، كما نظّمت معرض وورلد أوف كوفي في شهر يناير هذا العام بالتزامن مع إكسبو دبي 2020، وحققّ المعرض الذي كانت نسخة دبي هي النسخة الأولى منه التي تقام خارج حدود الولايات المتحدة وأوروبا، نجاحاً لافتاً.
تُعدّ جوائز فعاليات الشرق الأوسط العالمية، معياراً للتميّز في صناعة السياحة والسفر والضيافة، ويشهد الحفل تكريم المتميّزين في مختلف المجالات في صناعة الفعاليات العالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

دبي
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