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«أدنيك» تحصد جائزة «أفضل جهة للعمل»
«أدنيك» تحصد جائزة «أفضل جهة للعمل»
19 يونيو 2022 14:38

أبوظبي (الاتحاد)

فازت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بجائزة «افضل جهة للعمل» خلال حفل توزيع جوائز فعاليات الشرق الأوسط، وذلك خطوة تُعزز مكانة الشركة المتميّزة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى المنطقة.

ونالت شركة «أدنيك» جائزة «أفضل جهة للعمل» تقديراً لجهود الشركة في توفير أفضل بيئة لفرق العمل خلال الحفل الذي أقيم أمس، والذي تم خلاله تكريم نخبة من أبرز الشركات، والشخصيات في قطاع تنظيم الفعاليات، ويُمثل فوز الشركة بهذه الجائزة تأكيداً واضحاً على ريادتها المستمرة لقطاع الفعاليات وسياحة الأعمال.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها:«يشكل الفوز بجائزة»أفضل جهة للعمل«تقديراً لجهود شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» الاستثنائية لتوفير مكان عمل مثالي لكوادرنا وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك وفقاً لاستراتيجيتنا القائمة على الاستثمار بالموارد البشرية والاهتمام بالمواهب والكفاءات باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة الشركة لتحقيق التميز والريادة في قطاع سياحة الأعمال لترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة لقطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية، وحضور أدنيك كأحد أبرز اللاعبين الدوليين والمؤثرين في رسم مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات». وأضاف: «حصولنا على هذه الجائزة هو تأكيد جديد على تميز فرق عملنا التي تحرص دائماً على البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات، وتقديم أفضل الخدمات لإثراء تجارب الشركاء والعارضين والزوار على حد سواء، وبما يسهم في دعم قطاع سياحة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي».

ويجمع حفل توزيع جوائز فعاليات الشرق الأوسط لعام 2022 أبرز الجهات في قطاع المؤتمرات والمعارض والفعاليات المباشرة لتكريم الأفراد والفرق والشركات من أصحاب الإنجازات المتميزة والذين نجحوا في التخطيط لأفضل التجارب في جميع أنحاء المنطقة. والجدير بالذكر أنّ شركة أبوظبي الوطنية للمعارض قد حصدت ما يزيد على 109 جوائز دولية مرموقة في مختلف القطاعات الحيوية.
     

أدنيك
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