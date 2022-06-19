«الاتحادية للرقابة النووية»: عمليات تفتيشية على مدار الساعة في براكة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في بيان صادر اليوم:«تفوض رخصة التشغيل الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في 17 يونيو 2022 شركة نواة للطاقة بتشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عاماً».

وأضاف البيان: «تشمل فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري قيام شركة نواة للطاقة بتحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الثالثة، حيث يقوم مفتشو الهيئة المتواجدون في محطة براكة للطاقة النووية بالإشراف على العملية لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية».

وتعتزم الهيئة القيام بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في محطة براكة، فضلاً عن إرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات. وبعد استكمال مرحلة الاستعدادات للتشغيل، ستتولى الهيئة الدور الرقابي خلال فترة التشغيل التجاري للوحدة الثالثة لضمان سلامة تشغيل المفاعل.