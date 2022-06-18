10 نصائح لسفر مريح  خلال الصيف

رشا طبيله (أبوظبي)

وجّه خبراء سياحة 10 نصائح للمسافرين خلال فترة الصيف، التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بحركة السفر، من أهمها التسجيل في خدمة تواجدي والامتثال لتوجيهات وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالنسبة للمواطنين قبل السفر، والتخطيط والحجز المبكر للرحلات، واختيار التوقيت المناسب لتفادي غلاء أسعار التذاكر، إضافة إلى إصدار التذاكر إلكترونيا قبل التوجه للمطار واختيار المقاعد عند حجز التذاكر.

وأكد هؤلاء أنه رغم قيام الكثير من الدول بإزالة قيود السفر، ولكن من الضروري التأكد من متطلبات الدول المختارة قبل السفر إليها لتفادي أي تحديات أو عوائق أثناء السفر، واختيار توقيت السفر لتجنب ارتفاع أسعار التذاكر، حيث إن بعض الأيام تكون أسعار التذاكر فيها أقل من أيام أخرى ويعتمد ذلك على أيام عطل نهاية الأسبوع أو أيام الأسبوع وفي نفس الوقت على حجم الطلب. وأشاروا إلى أن التأمين الصحي للسفر أمر في غاية الأهمية حيث توفره الناقلات الوطنية عند حجز التذاكر عن طريقها ولكن يجب التأكد من وجودها قبل السفر، إضافة إلى عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة والاعتماد بشكل رئيسي على الدفع الإلكتروني.

وقال صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ«بافاريا» للعطلات، «النصيحة الأولى والأهم التي نقدمها للمسافرين هي التسجيل في خدمة تواجدي والامتثال لإرشادات سفر المواطنين الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، لمعرفة ما هي الدول التي تطلب شروطاً معينة لدخولها أو التي ألغت القيود والمتطلبات بشكل عام».

وأكد الكعبي ضرورة التخطيط والحجز المبكر للرحلات لتفادي غلاء الأسعار حيث ارتفعت أسعار التذاكر بنسبة تفوق 30% بسبب ارتفاع الوقود وارتفاع الطلب فاختيار التوقيت الصحيح لحجز الرحلات والحجز المبكر أمر في غاية الضرورة للتخطيط للموسم الصيفي».

ونصح الكعبي المسافرين القيام بإصدار التذاكر إلكترونياً قبل التوجه للمطار والتأكد من أوزان الأمتعة واختيار المقاعد لتفادي التأخير في المطار أو دفع رسوم إضافية».

وأضاف الكعبي «من الضروري التأكد من وجود التأمين الصحي عند شراء التذاكر من وكيل السفر أو وكيل الطيران إضافة إلى أخذ النصائح من شركات السفر لتفادي أي تحديات أو عوائق أثناء السفر».

وفي نفس السياق، قال سعود الدرمكي سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريمير» للسفر «ننصح المواطنين بضرورة التسجيل في خدمة تواجدي عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتعرف على إرشادات السفر».

ويضيف الدرمكي «التخطيط المسبق للسفر والحجز المبكر تفاديا لارتفاع الأسعار واختيار التوقيت المناسب لموعد السفر ليكون غير وقت الذروة تفاديا للازدحامات».

وأضاف الدرمكي«ننصح أيضا المواطنين بعدم المبالغة في المظهر العام من خلال لبس الساعات أو المجوهرات الغالية وعدم حمل مبالغ كبيرة والاستعاضة عنها بالشراء الإلكتروني عوضا عن النقدي».

وأتفق الدرمكي مع الكعبي في ضرورة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شركات الطيران من خلال إصدار التذاكر إلكترونيا وغيرها من الخدمات قبل السفر».

وأكد علاء العلي مدير«نيرفانا للسفر والسياحة» من أهم النصائح الحجز مكبرا لأنه من المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل كبير على السفر للصيف الحالي، وذلك للحصول على مقاعد على رجلات الطيران واختيار الوجهة التي يريدها المسافر وفي نفس الوقت التوفير في أسعار التذاكر».

وأضاف ٩«يجب التأكد أيضا عند حجز الفنادق في الوجهة المختارة أن يقوم المسافر بالحجز عن طريق مواقع معروفة أو شركات السفر للتأكد من الحجوزات والغرف الفندقية المختارة وآراء السياح عن تلك الفنادق والتي عادة ما تكون موجودة على مواقع الحجز المعروفة».

وتنصح ناقلات وطنية عبر مواقعها الإلكترونية المسافرين بعدة نصائح أهمها القدوم للمطار قبل 3 ساعات من موعد الرحلة، والتأكد من متطلبات الوجهة المعنية للسفر، وإتمام إجراءات السفر إلكترونيا قبل السفر مثل اختيار المقاعد المناسبة والوجبات ولا سيما للعائلات التي لديها أطفال، وإصدار التذاكر إلكترونيا، إضافة إلى توفيرها لخدمة إتمام إجراءات السفر في المنازل من خلال إصدار التذاكر وإدخال الأمتعة.