إطلاق التدريب الصيفي لتوطين السياحة في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت إدارة توطين القطاع السياحي، في كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إطلاقها برنامج التدريب الصيفي بنظام التعلم عن بُعد، للعام الثالث على التوالي.

ودعت إدارة توطين القطاع طلبة المدارس والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 19 عاماً للتسجيل في البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرات توطين القطاع السياحي، ويهدف إلى تزويد المشاركين من الطلبة والطالبات بالمعلومات والمهارات عن القطاع وتعريفهم بالفرص الواعدة التي يوفرها للمواطنين، ودورهم في دعم نجاح القطاع وازدهاره.

وتواصل إدارة توطين القطاع السياحي مبادراتها وبرامجها التدريبية، التي اعتادت إطلاقها بهدف الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الطلبة المواطنين، للاستفادة من العطلة الصيفية وقضائها بما هو مفيد ونافع، من خلال مواصلة التعلم والحصول على شهادة تدريب. وسيتم تنفيذ برنامج التدريب الصيفي 2021 وفقاً لثلاث دورات متكررة كل واحدة منها تستمر لمدة 5 أيام، حيث تنظم أول دورة بين 4 إلى 8 يوليو والثانية بين 18 إلى 22 يوليو والثالثة بين 25 إلى 29 يوليو، وتعقد جميعها بنظام التعلم عن بُعد.