علامات فندقية تواصل التوسع في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكدت مجموعات وعلامات فندقية عاملة بالدولة، مواصلة خططها الاستثمارية والتوسعية في سوق الضيافة بالإمارات خلال السنوات المقبلة، للاستفادة من آفاق النمو الواعدة والطلب السياحي المتواصل على الإمارات كوجهة سياحية رئيسة بالمنطقة ومحور عالمي للتجارة والأعمال.

وقال مديرون وتنفيذيون في عدد من المجموعات الفندقية بالدولة، إن الانتعاش القوي الذي يشهده قطاع الفنادق في الإمارات منذ بداية العام والتعافي السريع من آثار جائحة كوفيد-19، وتسجيل معدلات إشغال وعائدات أفضل من مستويات ما قبل الجائحة، عكس الديناميكية العالية والجاذبية الكبيرة لهذا السوق، الأمر الذي دفع العديد من المجموعات للاستفادة من فترة الجائحة في دراسة السوق بشكل أعمق والتعرف على المتطلبات الجديدة للعملاء، ومن ثم التوسع بعلامات وفئات فندقية جديدة تواكب متطلبات الأجيال الجديدة من العملاء، وخاصة جيل الألفية، بأفكار وتصاميم مختلفة.

وتتوقع مجموعة كوليرز انترناشونال أن تسجل السوق الفندقية في دولة الإمارات معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6% بين عامي 2022 و2024، ما يمثل إضافة 13 ألفاً و900 غرفة فندقية جديدة للقطاع، ليصل الإجمالي إلى 207 آلاف و813 غرفة، مقارنة مع 193 ألفاً و913 غرفة بنهاية 2021.

ورجحت المجموعة في تقرير لها، إضافة أكثر من 100 ألف غرفة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2026، ليتجاوز إجمالي عدد الغرف مليون غرفة تتركز أغلبيتها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مقارنة مع 894.700 غرفة بالمنطقة بنهاية العام 2021، وبمعدل نمو سنوي مركب خلال العقد الماضي بلغ 5.8%.

هيثم عبد العزيز

مقومات النمو

ويؤكد هيثم عبد العزيز، مدير العمليات بمجموعة إدارة الضيافة القابضة (إتش إم إتش) الإماراتية، التي تمتلك وتدير 5 علامات فندقية داخل وخارج الدولة، أن السوق الفندقية في الإمارات بوجه خاص والمنطقة بوجه عام تمتلك مقومات قوية لمواصلة النمو والتوسع، مشيراً إلى قيام المجموعة بإضافة علامة فندقية خامسة لها وهي علامة «ايكوس»، وبدأت بأول فندق تحت هذه العلامة في سوق الإمارات في منطقة الفرجان بدبي، بطاقة 304 غرف.

وقال: إن المجموعة التي تمتلك وتدير حالياً تحت علاماتها الخمس، أكثر من 11 فندقاً داخل وخارج الدولة، وبطاقة إجمالية تبلغ نحو 2700 غرفة، منها 5 فنادق في الإمارات، بطاقة تزيد على ألف غرفة، تواصل التطلع للتوسع في سوق الضيافة بالإمارات إلى جانب دول المنطقة، حيث تجري حالياً مناقشات للتواجد في عدد من الأسواق مثل قطر والكويت، إلى جانب الأسواق الراهنة في السعودية والأردن ولبنان وسلطنة عُمان. وأشار عبد العزيز إلى أن فنادق المجموعة في الإمارات تمكنت خلال الربع الأول من العام الحالي من تجاوز مستويات ذروة إشغال ما قبل جائحة كوفيد-19 خلال الربع ذاته من عام 2019، وذلك بفضل الطلب القوي الذي صاحب إكسبو 2020 دبي وانتعاش السياحة الداخلية، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء إكسبو واصلت معدلات الإشغال ارتفاعها بزيادة فاقت التوقعات، الأمر الذي يشير إلى استدامة الطلب السياحي وعودته إلى مستوياته الطبيعية، حيث حقق بعض فنادق المجموعة معدلات إشغال تراوحت بين 90 إلى 95% في دبي والشارقة.

باتريك انطاكي

جيل الألفية

من جانبه قال باتريك أنطاكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في إدارة الضيافة القابضة «اتش إم اتش»، إن العلامة الجديدة «ايكوس» تستهدف إلى جانب العائلات، جيل الألفية بما توفره من أساليب إقامة تلبى كافة احتياجاتهم من إنترنت فائق السرعة وخدمات ذكية ووسائل الترفيه مثل صالات اللياقة البدنية والسباحة، فضلاً عما يقدمه الفندق من منظور جديد في قطاع الفنادق الاقتصادية من خلال الالتزام بمعايير التصميم المعاصرة، إلى جانب أساليب التفكير المستقبلية والتطور التقني، موضحاً أن السوق الفندقية في الإمارات تزخر بالفرص التي تأتي بعد دراسة متأنية للطلب والفئات التي يمكن لفنادق جديدة تغطيتها.

وأشار أنطاكي إلى أن الطلب على فندق إيكوس فاق التوقعات منذ الافتتاح، حيث شهد حجوزات قوية من قبل الشباب الذين يفضلون الإقامات الطويلة بأساليب رفاهية وبأسعار معتدلة، وهي المعادلة التي تمكن الفندق من تقديمها لسوق الضيافة، لافتاً على أن الفندق تم تصميمه لمواكبة المتطلبات الجديدة في عالم الأعمال والسياحة واستضافة العائلات.

حفيظ المرابطي

آفاق النمو

بدوره، أكد حفيظ المرابطي المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في مجموعة أسكوت العالمية للفنادق، التي تدير حالياً ما مجموعه 411 غرفة في 3 فنادق في دولة الإمارات، تفاؤله بشأن آفاق النمو في سوق الإمارات العربية المتحدة على مستوى عروض الإقامة الطويلة التي تقدّمها أسكوت والتي أثبتت مرونتها خلال الجائحة مقارنةً بعروض الضيافة الأخرى، الأمر الذي دفع المجموعة إلى التخطيط لتوسيع أعمالها في هذا السوق الواعد من خلال دخول سوق الضيافة في أبوظبي ورأس الخيمة خلال المرحلة المقبلة.

تيم كوردون

وفي السياق ذاته قال تيم كوردون، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة فنادق راديسون بلو، إن سوق الإمارات العربية المتحدة سوق رئيسي في المنطقة، حيث لدى المجموعة 15 فندقًا في الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً مواصلة التوسع في هذا السوق، حيث تم افتتاح أول منتجع راديسون في رأس الخيمة أواخر العام الماضي، مع الاستعداد لافتتاح أول منتجع راديسون دبي تحت اسم منتجع راديسون بيتش نخلة جميرا في وقت لاحق من هذا العام.

راكيل لوبيز

بدورها، أكدت راكيل لوبيز نائبة الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق في منطقة الخليج مجموعة فنادق «بارسيلو» التي تضم محفظتها في الإمارات حالياً 4 فنادق وأكثر من 1400 غرفة، تخطيط المجموعة لافتتاح عدد من المشاريع مستقبلاً في الإمارات ومن منطقة الخليج، وذلك للاستفادة من الآفاق الواعدة للنمو في هذا السوق، الارتكاز على ارث المجموعة الذي يعود إلى 90 عاماً من الخبرة في قطاع الضيافة وإدارتها حالياً لأكثر من 250 فندقاً في 22 دولة حول العالم.