«أتلانتس ذا رويال» يضيف 790 غرفة و3500 وظيفة

دبي (الاتحاد)

كشف تيموثي كيلي نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنتجعات أتلانتس دبي، عن موعد افتتاح منتجع «أتلانتس ذا رويال» في الربع الأخير من العام الجاري، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً تلقي حجوزات الإقامة في المنتجع الذي يشكل أيقونة معمارية وهندسية جديدة في نخلة جميرا.

وقال كيلي إنه يجري حالياً وضع اللمسات النهائية استعداداً لافتتاح احد أكبر المنتجعات الفندقية فخامة ورفاهية، والذي يوفر نحو 3500 فرصة عمل جديدة في قطاع الضيافة بدبي، لافتاً إلى أن «أتلانتس ذا رويال» يضم 795 غرفة فندقية، إلى جانب الجزء السكني الذي يشكل نصف المبنى ويضم 231 شقة فارهة.

وأكد كيلي أن افتتاح المنتجع الذي يعد إضافة جديدة للقطاع الفندقي في دبي ودولة الإمارات يعكس المستويات العالية من الثقة التي تتمتع بها دبي في صناعة السياحة والسفر العالمية، والآفاق الإيجابية الواعدة لهذا القطاع في المستقبل، لافتاً إلى أن العودة السريعة لانتعاش الحركة السياحة لدبي خلال جائحة كوفيد-19 والزخم المتواصل في أعداد السياح، خاصة خلال فترة إكسبو 2020، يؤكد مدى جاذبية الوجهة وما تزخر به من مقومات سياحية فريدة تضعها في صدارة الوجهات الأكثر رغبة في الزيارة من كافة دول العالم.

وقال كيلي في تصريحات لـ«الاتحاد»: إنه على الرغم من انتهاء إكسبو 2020 دبي في أواخر مارس الماضي، والذي شكل عاملاً رئيسياً في انتعاش الحركة السياحية بالدولة، إلا أن مستويات الإشغال الفندقي في أتلانتس النخلة حافظت على مستوياتها المرتفعة وسط إقبال قوي من العديد من الأسواق الرئيسية، بالتزامن مع بروز دبي كوجهة سياحية آمنة ومفضلة في العالم، بالإضافة إلى زخم السياحة الداخلية، حيث يستقطب الفندق أعداداً هائلة من زوار الوجهات الترفيهية، سواء حديقة «أكوافينتشر» للألعاب المائية، وكذلك للمطاعم.

وأشار كيلي إلى أن معدل فترة الإقامة للنزلاء الأوروبيين، ارتفع ما بين 30 لغاية 40% خلال الربع الأخير من العام الماضي، والربع الأول من العام الجاري، متوقعاً آفاقاً واعدة للعام الجاري مع استمرار الحجوزات في النمو خلال موسم الصيف بمستويات توازي وتتفوق في بعض الأحيان على ما تم تسجيله ما قبل الجائحة.