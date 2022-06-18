إيويالا: قادرون على الاستجابة لظروف عصرنا

جنيف (د ب أ)

أتم المجتمعون في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في جنيف عدة اتفاقيات، بعد أن مددت الدول الأعضاء البالغ عددها 164 محادثاتها ليوم ثان.

وشهد الاجتماع تصفيقاً حاراً لممثلي الدول، عندما أصبح واضحاً أنه لن تكون هناك اعتراضات على الاتفاقيات.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا رئيسة منظمة التجارة العالمية: «لن تعودوا إلى الوطن خالي الوفاض»، مضيفة أن الاتفاقيات أثبتت أن المنظمة «قادرة على الاستجابة للظروف الطارئة في عصرنا».

ووافق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تعليق محدود لبراءات اختراع لقاح كوفيد- 19 للسماح بإنتاج اللقاح في المزيد من الدول. كما تبنوا اتفاقية تحظر تقديم إعانات للصيد غير المشروع وغير المنظم. وأشادت جنوب أفريقيا بالخطوات قائلة: «نرحب بالاتفاقية كأساس صلب ومفيد لتعزيز جهودنا المشتركة لتطوير قدرة أفريقية قوية لتصنيع اللقاحات».

لكن آخرين انتقدوا الاتفاقية الخاصة باللقاحات واعتبروها غير فعالة، ومن بينهم التحالف العالمي للقاحات ومنظمة أوكسفام.