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ركود اقتصاد سريلانكا نتيجة نفاد الوقود
ركود اقتصاد سريلانكا نتيجة نفاد الوقود
18 يونيو 2022 15:45

كولومبو (د ب أ)

أفاد تقرير إخباري اليوم بأن اقتصاد سريلانكا يوشك على الانهيار في ظل الركود التام، حيث تواجه
الدولة الجزيرة التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، نفاد الوقود دون أي بوادر على وصول إمدادات جديدة.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، كانت الحكومة في سريلانكا أعلنت الجمعة عطلة رسمية للمكاتب العامة والمدارس لتقليص حركة المركبات، حيث ظهرت العديد من الطرق حول العاصمة كولومبو خاوية. 

واصطفت آلاف السيارات في طوابير امتدت إلى عدة كيلومترات انتظارا لتزويد محطات التموين بالوقود.
وكان وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا قال الخميس إن مؤسسة سيلون بتروليوم كورب، المملوكة للدولة، لم تتلق أي عطاءات لتقديم كميات جديدة من الوقود، وسط إحجام الموردين بسبب عدم تلقيهم مدفوعاتهم
المستحقة.
وأشارت صحيفة "ديلي نيوز" في عددها أمس إلى تعميم رسمي يطلب من موظفي الحكومة العمل من المنزل لمدة أسبوعين.
وقال الوزير ويجيسكيرا إن بلاده، التي تقع جنوبي أسيا، تواصلت مع العديد من الشركات والدول، وبينها روسيا، للحصول على إمدادات وقود، وتأمل في موافقة الهند على فتح خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار لتمويل الصادرات.

سريلانكا
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