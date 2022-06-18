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باركيندو: «أوبك» تستهدف استقرار السوق
باركيندو: «أوبك» تستهدف استقرار السوق
18 يونيو 2022 15:42

بغداد (د ب أ) 

صرح الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو اليوم بأن البلدان المصدرة للنفط في المنظمة وحلفاءها تعمل على تحقيق التوازن بأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال باركيندو، للصحفيين خلال حضوره الدورة السادسة لمنتدى الطاقة في العراق الذي تنظمه الجامعة الأمريكية ببغداد:«نعمل مع حلفائنا على تطوير السوق النفطية وتحقيق التوازن وتنظيم العرض في السوق وفق التفاهمات بين دول المنظمة وحلفائها».
وأضاف:«سنستمر في خطواتنا لتحقيق التوازن بالأسعار في السوق النفطية»، مشيدا بدور العراق في دعم قرارات منظمة أوبك لاستقرار أسعار النفط خلال السنوات الماضية.
وأوضح باركيندو أن العراق قادر على إظهار دعمه للمنظمة وأنه أول بلد عمل على دعم قرارات استقرار الأسعار.
ويناقش المنتدى على مدى يومين قضايا وملفات تتعلق بقطاع الطاقة والنفط والغاز بمشاركة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في العراق. 
وردا على سؤال عما إذا كانت إعادة 9.7 مليون برميل يوميا إلى السوق وفقا لقرار أوبك+ الأخير ستساعد في خفض أسعار النفط، قال «لا يمكننا أن نملي على السوق ما يفعله» مشيرا إلى أن مهمة تحقيق التوازن بين العرض والطلب باستمرار تقع على عاتق جميع المنتجين.

أوبك
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