الطاير يكرم مهندساً مبتكراً لفوزه بالجائزة الذهبية في «آيتكس 2022»

دبي (الاتحاد)

قام معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بتكريم الموظف المبتكر المهندس يوسف حسن البرعي، من قطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة، بعد ترشيحه ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل فريق المحكمين من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية للمشاركة في معرض «آيتكس 2022» الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية في ماليزيا، وفوزه بالجائزة الذهبية في فئة الأفراد، عن اختراعه «مكعبات الأنابيب لكشف التسربات».

وأشاد معالي الطاير بجهود المهندس البرعي الحثيثة لابتكار حلول ذكية ومستدامة لمواجهة أزمة شح المياه العالمية. وأعرب معالي الطاير عن فخره بإنجازات المخترعين الإماراتيين، التي تعزز مكانة دولة الإمارات كحاضنة عالمية للابتكار والإبداع، وترفع راية دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتدعم مساعي دبي بأن تكون المدينة الأذكى والأسرع تطوراً والأكثر ابتكاراً في العالم.

كما نوّه معاليه إلى الاختراعات النوعية التي شارك فيها المخترعون من دول مجلس التعاون الخليجي في معرض «آيتكس 2022»، مثنياً على مساعي الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية الرامية إلى إبراز الاختراعات وتشجيع المخترعين.

وأضاف معاليه: «انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الابتكار ممارسة يومية وثقافة مؤسسية راسخة، ندعم في هيئة كهرباء ومياه دبي ثقافة الابتكار ونعمل على تشجيع الموظفين وكافة أفراد المجتمع على الابتكار، لضمان التطوير والتحسين في الهيئة، وتحقيق خططها التنموية، وتعزيز مسيرة تميزها وريادتها بوصفها من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات. ونضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتنا لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.»