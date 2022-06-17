السبت 18 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«الرقابة النووية» تصدر 9 تراخيص لـ«براكة»
جانب من عمليات التشغيل في «براكة » (أرشيفية)
18 يونيو 2022 01:32

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي التراخيص التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لصالح محطات براكة للطاقة النووية السلمية خلال 13 عاماً 9 تراخيص أولها في مارس 2010، إذ أصدرت الهيئة رخصة اختيار موقع إنشاء المحطات النووية، وأعقبتها رخصة إعداد موقع إنشاء المحطات النووية وذلك في يوليو من عام 2010، بحسب تقرير أصدرته الهيئة، أمس، تحت عنوان:«حقائق وأرقام»، وذلك على هامش الإعلان عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة من مفاعل براكة. 
وأوضح التقرير، أن يوليو من عام 2012، شهد إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة بناء الوحدتين الأولى والثانية من محطة براكة النووية، فيما تم إصدار رخصة بناء الوحدتين الثالثة والرابعة من محطة براكة والأنشطة الرقابية ذات الصلة في يوليو من عام 2014.  كما شهد شهر يناير من عام 2017، إصدار الهيئة رخصة التعامل مع الوقود النووي وتخزينه، بينما سجل شهر فبراير من عام 2020 إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية لمدة تصل إلى 60 عاماً. 

الإمارات
الرقابة النووية
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
المحطات النووية
براكة
محطة براكة للطاقة النووية
محطة براكة
محطات براكة
مفاعل براكة
مشروع براكة للطاقة النووية
مشروع براكة
آخر الأخبار
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لروسيا بشأن المجاعة
اليوم 16:53
شعار المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
تسجيل هزة أرضية خفيفة في منطقة البطائح
اليوم 16:45
بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني
عربي ودولي
جونسون يتمسك بإرسال مهاجرين إلى رواندا
اليوم 16:30
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
عربي ودولي
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
اليوم 16:11
زيلينسكي يزور ميكولايف جنوب أوكرانيا
عربي ودولي
زيلينسكي يزور ميكولايف جنوب أوكرانيا
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©