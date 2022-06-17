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سهيل المزروعي: إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة «براكة» إنجاز يجسد رؤية القيادة الرشيدة
سهيل المزروعي
18 يونيو 2022 01:24

أبوظبي (وام)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال تنويع مصادر الطاقة من حيث القدرة على تأمين جزء كبير من احتياجاتها للطاقة الكهربائية من مصادر خالية من انبعاثات الكربون ضمن رحلتها لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال معاليه في تصريحات بهذه المناسبة، إن محطة براكة تجسد رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بتبني التنمية المستدامة التي تتوافق ومستهدفات المستقبل ومبادئ الخمسين. 
وتقدم معاليه بالتهنئة للقيادة الرشيدة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية - الجهة القائمة على المشروع الطموح - على هذا الإنجاز الذي يمثل باكورة الطموحات النوعية للخمسين عاماً المقبلة ويعكس التعاون والعمل المشترك لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية. 

سهيل المزروعي
الإمارات
براكة
محطة براكة للطاقة النووية
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