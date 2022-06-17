6.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1865 مبايعة بقيمة 4.82 مليار درهم منها 213 مبايعة للأراضي بقيمة 1.03 مليار درهم و1652 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.8 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 161 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 301 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 160 مليون درهم بمنطقة السطوة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 176 مبايعة بقيمة 436 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 154 مبايعة بقيمة 431 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 160 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.67 مليار درهم منها 67 رهن أراض بقيمة 450.42 مليون درهم و391 رهن فلل وشقق بقيمة 1.22 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 209 ملايين درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 145 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 100 هبة بقيمة 234.89 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 60 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 35 مليون درهم.