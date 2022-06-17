10 مجمعات أعمال كبرى ضمن مجموعة «تيكوم»

دبي (وام)

بدأ أول من أمس الاكتتاب في الطرح العام الأولي العالمي لمجموعة «تيكوم»، التابعة لدبي القابضة، في سوق دبي المالي، وذلك في إطار دعم استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي الساعية إلى إدراج مجموعة من كبرى الشركات الحكومية وشبه الحكومية الناجحة في الأسواق المالية، بهدف مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة لتصل إلى 3 تريليونات درهم خلال الفترة المقبلة.

وأدرجت مجموعة تيكوم والتي تدير 10 مجمعات أعمال متخصصة في العديد من القطاعات الحيوية، جزءاً من أسهمها العادية في سوق دبي المالي يبلغ 625 مليون سهم عادي، تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة.

ورسّخت مجموعة «تيكوم» مكانتها الرائدة في مجال مجمعات الأعمال الحيوي في دبي، وتتمتع بموقع يؤهلها لتحقيق استفادة كبرى من الفرص الاقتصادية المتاحة خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية، اعتماداً على مجموعة من العوامل التي يأتي في مقدمتها حالة النمو التي تشهدها دبي ودولة الإمارات في مختلف القطاعات.

وتمتلك وتشغّل محفظة أصول عقارية متميزة ذات جودة ومرونة عالية، في مواقع استراتيجية مهمة في إمارة دبي، وتوفّر بيئات عمل تنافسية تركز على سهولة مزاولة الأعمال ضمن أطر تنظيمية جاذبة ومدعومة بخدمات ذات قيمة مضافة، وتمتلك قاعدة متنامية ومتنوعة من أهم الشركات العالمية والإقليمية، وتجمعها بهم علاقات استراتيجية طويلة الأجل.

وتتمتع المجموعة بوضع مالي قوي ومستقر وميزانية عمومية مدعومة بمحفظة قوية تدر عائدات وتدفقات نقدية مستقرة وعالية الجودة، ونموذج تشغيلي يتبنى أعلى معايير الحوكمة والاستدامة.