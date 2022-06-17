غرفة عجمان تناقش مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات

عجمان (وام)

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان اللقاء المشترك لمجموعة عمل الأغذية والمشروبات، لمناقشة واقع ومستقبل قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارة وبحث فرص التوسع في مجال التصدير ورصد الأسواق الخارجية لتحفيز وزيادة الإنتاج المحلي، والتعرف على التحديات المحتملة للقطاع وسبل وضع الحلول المقترحة.

أدار اللقاء ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية المشاركة «دائرة التنمية الاقتصادية ـ عجمان، دائرة البلدية والتخطيط ـ عجمان، منطقة عجمان الحرة» ومجموعة من أصحاب الأعمال والمنشآت العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات. وأكد الظفري أهمية اللقاء الهادف إلى تعزيز العلاقات والتواصل المباشر بين الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، لمشاركة الأفكار والمقترحات الداعمة لتنمية الصادرات ودعم المنتج المحلي والوصول إلى أسواق جديدة.