النفط يهوي 5% بسبب مخاوف من حدوث ركود



نيويورك (رويترز) - هبطت أسعار النفط نحو خمسة في المئة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة مدفوعة بتراجع العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة في الوقت الذي عزز فيه رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5.85 دولار أو 4.9 في المئة إلى 113.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 15.02 بتوقيت جرينتش بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6.66 دولار أو 5.7 في المئة إلى 110.93 دولار.

ويتجه خام برنت إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع في حين يتجه الخام الأميركي نحو أول تراجع له منذ ثمانية أسابيع مع تزايد المخاوف من احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود.

وساعدت هذه المخاوف في الضغوط التي أدت إلى هبوط العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة أكثر من سبعة في المئة مع قلق المحللين من أن تبدأ أسعار البنزين المرتفعة في التأثير على الطلب على الوقود.

قالت مجموعة السيارات (إيه.إيه.إيه) إن سعر السولار سجل ارتفاعا قياسيا بلغ 5.798 دولار للجالون اليوم الجمعة بينما سجل سعر البنزين مستوى قياسيا بلغ 5.016 دولار في وقت سابق من الأسبوع.

وقال جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سانت لويس إن كلا من المجلس والبنك المركزي الأوروبي يحظى بمصداقية تكفي لتحقيق خفض في التضخم دون التسبب في ركود عميق مثلما حدث آخر مرة واجه فيها البنك المركزي الأميركي ارتفاعا سريعا في الأسعار.