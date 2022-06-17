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أسعار الذهب تنخفض وتتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر
تأثر أسعار الذهب بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية
17 يونيو 2022 17:22

 
لندن (رويترز) - انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية، وتتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1846.33 دولار للأوقية بحلول الساعة 05.53 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1849 دولارا. وخسر الذهب نحو 1.3 بالمئة في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، بعد أن بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في أربعة أسابيع يوم الثلاثاء. وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات لدى ديلي إف.إكس "لم نتحرك كثيرا. ما زلنا عالقين إلى حد ما في النطاق الذي يتراوح بين 1800 دولار و1880 دولارا ونبحث عن اتجاه"، مضيفا أن الذهب يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير رفع الفائدة. وتتجه الأسهم العالمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ انهيار الأسواق في بداية الجائحة في مارس 2020، وسط قلق المستثمرين بشأن النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع عن أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994، في الوقت الذي يسعى فيه إلى كبح جماح التضخم المتصاعد. ويؤدي رفع الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.3 بالمئة إلى 21.87 دولار للأوقية. كما انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 948.50 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1912.69 دولار، ويتجه المعدنان إلى تكبد خسارة أسبوعية.

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