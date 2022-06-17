519 محطة لـ «أدنوك للتوزيع» بالإمارات والسعودية

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، اهتمام الشركة خلال العام الحالي بالتوسع في أسواق جديدة، موضحاً أن الربع الأول من العام الحالي، شهد افتتاح 18 محطة جديدة بالإمارات والسعودية، ما يرفع إجمالي عدد محطات «أدنوك للتوزيع» إلى 519 محطة خدمة.

وقال اللمكي لـ «الاتحاد» إن الشركة حققت خلال الربع الأول من العام الحالي نتائج إيجابية، مع تحقيق نمو 11% في إجمالي كميات الوقود المباعة مقارنة بالربع الأول من العام 2021، وهو أعلى حجم مبيعات ربع سنوي يتم تحقيقه منذ إدراج «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو ما أسهم في زيادة صافي الربح لنفس الفترة بنسبة 6.3% على أساس سنوي ليبلغ 671 مليون درهم.

وأشار إلى أن وجود عدة عوامل ساعدت في نمو أرباح الشركة، منها تعزيز الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن عودة نمط الحياة الاعتيادي، مع بدء التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وعودة الأنشطة التجارية والمدارس، والعودة إلى مقر العمل، فضلاً عن زيادة مستويات التعافي الاقتصادي بكافة القطاعات، ما أسهم في زيادة حجم استهلاك الوقود لدي الكثير من العملاء إلى ذات معدلات ما قبل الجائحة.

محطات جديدة

وذكر اللمكي أن الربع الأول من العام الحالي، شهد افتتاح 15 محطة خدمة جديدة في السعودية، ليصل بذلك إجمالي المحطات بالمملكة إلى 55 محطة خدمة، فضلاً عن افتتاح 3 محطات خدمة جديدة في دولة الإمارات، ليصل بذلك عدد المحطات داخل الدولة إلى 464 محطة خدمة، ما يرفع إجمالي عدد المحطات إلى نحو 519 محطة خدمة في الإمارات والسعودية.

وذكر أن الشركة تستهدف التوسع في أسواق جديدة، بجانب الإمارات والسعودية، فيما يتعلق بشبكة المحطات، موضحاً أن السوق المصري من الأسواق الواعدة التي توفر فرص استثمارية متميزة.

زيوت التشحيم

وقال اللمكي إن الشركة واصلت التوسع فيما يتعلق بزيوت تشحيم أدنوك «فويجر»، حيث تصدر حالياً إلى 20 دولة، وسط اهتمام بالتوسع في أسواق جديدة.

ولفت إلى اهتمام الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي، بإطلاق مجموعة زيوت أدنوك «فويجر» الخضراء، لتقدم لعملائها بذلك زيوت تشحيم نباتية بنسبة 100% لمحركات البنزين والديزل، وهو ما يعزز من تبني الشركة لحلول الاستدامة والمنتجات صديقة البيئة.



واحة أدنوك

وفيما يتعلق بمتاجر «واحة أدنوك»، أوضح اللمكي أن الشركة مستمرة في نامج تطوير وتحديث متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة، حيث تم خلال الربع الأول تجديد عدد كبير من المتاجر، مع الاهتمام بإطلاق المزيد من العروض التي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العملاء، وتوقيع المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع الشركات التي توفر عروض مناسبة لكافة فئات المجتمع.

وأضاف أن برنامج ولاء العملاء «مكافآت أدنوك» شهد نمواً متواصلاً في الربع الأول من عام 2022، حيث بلغ عدد المشتركين في البرنامج أكثر من 1.3 مليون عضو مع 83 جهة شريكة تقدم العديد من التخفيضات والعروض المتنوعة، عبر تطبيق أدنوك للتوزيع للهواتف المحمولة، منها الاتحاد للطيران، واتصالات، وغيرها.

ولفت إلى إضافة مزايا جديدة للبرنامج ليشمل خيار استبدال النقاط مقابل الوقود، ليصبح بإمكان العملاء سداد قيمة مشترياتهم من الوقود باستخدام نقاط مكافآت أدنوك.

توزيع الأرباح

وأكد اللمكي أن سياسة أن الأداء القوي للشركة ساعد على وضع سياسة توزيعات أرباح تدريجية واضحة بالنسبة للمستثمرين، حيث تحدد سياسة الشركة لتوزيع الأرباح توزيع ما لا يقل عن 1.285 مليار درهم لعام 2022، مما يُتيح للمساهمين رؤية واضحة للعائدات التي يمكن تحقيقها حتى أبريل 2023.

وحددت سياسة توزيع الأرباح للأعوام المقبلة توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.

وتوقع اللمكي أن تواصل الشركة أداءها القوي خلال الربع الثاني وحتى نهاية العام الحالي، مع التركيز في النمو بالأعمال ما يعزز النتائج المالية، بدعم من تعافي الاقتصاد وعودة الأنشطة التجارية مع انحسار تداعيات الجائحة، ما يزيد الطلب على الوقود.



زيادة كميات وقود الشركات

أكد بدر اللمكي أن كميات وقود الشركات سجلت نمواً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 19% على أساس سنوي، مدفوعة جزئياً بتوقيع اتفاقيات مبيعات جديدة تم إبرامها في الربع الأخير من عام 2021.

وأوضح أن العام الماضي قامت «أدنوك للتوزيع» بتوقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك صفقة حصرية لتزويد أكثر من 3000 مركبة من أسطول مؤسسة «كارس تاكسي» في الإمارات بالوقود وزيوت أدنوك فوياجر، بما في ذلك فوياجر الذهبي 5W-40 SN.

وأشار إلى اهتمام الشركة بتوقيع المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع المزيد من المؤسسات، مع توفير خدمات مضافة، من خلال توفير الزيوت، وتقديم عروض تنافسية على الخدمات الأخرى مثل غسيل السيارات، أو تخفيضات محددة لمشتريات «واحة أدنوك».