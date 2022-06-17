النفط يرتفع بسبب شح الإمدادات لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي



لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بدعم من شح الإمدادات والعقوبات الجديدة على إيران، لكن الأسعار في طريقها لانخفاض أسبوعي بعدما رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي حاد. وزاد خام برنت 62 سنتا، أي 0.5 بالمئة، إلى 120.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 08.56 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 118.34 دولار. وانخفض كلاهما بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة. ويتجه خام برنت إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع، بينما يتجه الخام الأميركي نحو أول تراجع في ثمانية أسابيع، بعد أن اقتفيا أثر انخفاض أسواق الأسهم وسط مخاوف من ركود محتمل في أعقاب قرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة على نحو حاد. وقالت الحكومة الأميركية إنه في الوقت الذي تواصل فيه الجهود الدبلوماسية من أجل إحياء الاتفاق النووي مع إيران، فإنها ستستمر في استخدام العقوبات للحد من صادرات النفط ومنتجات البتروكيماويات الإيرانية. ويقدر محللون أن الاتفاق وما يترتب عليه من رفع للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني يمكن أن تضيف ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميا إلى الأسواق العالمية.