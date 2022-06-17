"الاتحاد للطيران" تعود إلى مبنى المسافرين رقم 4 في مطار لندن هيثرو

أكّدت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للدولة، عودة خدماتها للعمل من مبنى رقم 4 في مطار لندن هيثرو اعتبارًا من 22 يونيو الجاري. وكانت "الاتحاد للطيران" بدأت تسيير رحلاتها من المبنيين 2 و3 لفترة مؤقتة أثناء جائحة كورونا علمًا بأنه سيتم أيضًا إعادة فتح خدمات النقل التي تربط الرحلات من جديد ومن بينها "لندن أندرغراوند" و"هيثرو إكسبرس". كما سيتم إعادة فتح صالة انتظار المسافرين التابعة للاتحاد للطيران لضيوف الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، وأعضاء برنامج ضيف الاتحاد للفئتين البلاتينية والذهبية. وتضم الصالة مناطق مخصصة للاستراحة وتناول الطعام، فضلاً عن أماكن للعب الأطفال والترفيه. وأكّدت الاتحاد، أنها ستقوم بزيادة عدد رحلاتها اليومية من لندن هيثرو، من أربع رحلات إلى خمس اعتبارًا من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر 2022. كما ستزيد رحلاتها التي تخدم دبلن، لتصبح رحلات يومية اعتبارًا من شهر يوليو. وستواصل خدمة وجهة مانشستر برحلات يومية.

المصدر: وام