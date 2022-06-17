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النفط ينخفض متأثراً بمخاوف الطلب
أسعار النفط ترتفع وتتجه نحو أعلى مستوياتها في7 سنوات
17 يونيو 2022 09:29

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة متأثرة بمخاوف الطلب في أعقاب رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 119.34 للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 117.02 دولار للبرميل.

وإذا استمر تراجع الأسعار فسوف تسجل العقود الآجلة لخام برنت أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع، في حين ستسجل العقود الآجلة للخام الأميركي أول خسارة في ثمانية أسابيع.

ورفعت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا أسعار الفائدة أمس الخميس، وكانت بعض معدلات الرفع صادمة للأسواق ولوحت بارتفاع تكاليف الإقراض لمواجهة التضخم المرتفع الذي يضغط على أرباح الشركات ويؤدي إلى تبدد المدخرات.

وتأتي موجة رفع أسعار الفائدة في أعقاب رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع في أعلى معدل منذ 1994.

 

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
برنت والخام الأميركي
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