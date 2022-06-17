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الاقتصادي
منظّمة التجارة العالميّة توافق في جنيف على اتّفاقات "تاريخيّة"
المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا (يسار) خلال اجتماع جنيف
17 يونيو 2022 08:15

أعلن المؤتمر الوزاري لمنظّمة التجارة العالميّة أنّه وافق الجمعة في جنيف على اتّفاقات "تاريخيّة" بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي.

وقالت المديرة العامّة للمنظّمة نغوزي أوكونجو-إيويلا أمام رؤساء وفود الدول الـ164الأعضاء في المنظّمة، إنّ هذه "مجموعة غير مسبوقة من النتاج. لقد مضى وقت طويل منذ أن حقّقت منظّمة التجارة العالميّة مثل هذا العدد الكبير من النتائج المتعدّدة الأطراف. النتائج تُبيّن أنّ منظّمة التجارة العالميّة قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا".

المصدر: د ب أ
منظمة التجارة العالمية
سويسرا
جنيف
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