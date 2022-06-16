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%41 نمو حجم قطاع السياحة في الدولة خلال 2021
67.5 مليار درهم إنفاق السياح في الإمارات (أرشيفية)
17 يونيو 2022 01:20

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجل قطاع السفر والسياحة في الإمارات نمواً بالمؤشرات السياحية الرئيسية العام الماضي مقارنة بالعام 2020 ما يؤكد تعافي القطاع بشكل متسارع بالدولة، بحسب البيانات الاقتصادية لمجلس السفر والسياحة العالمي.
وأفادت البيانات بأن نسبة مساهمة القطاع الإجمالية بالناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفعت العام 2021 إلى 6.4% ما يعادل 99.1 مليار درهم، مقارنة مع 4.6% في العام 2020 أي ما يعادل 70.3 مليار درهم بنمو 41%، في وقت بلغت مساهمة القطاع الإجمالية نحو 11.7% في العام 2019 بواقع 188.6 مليار درهم.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي وفرها قطاع السفر والسياحة العام 2021 بلغت 644.3 ألف وظيفة مقارنة بـ 585.4 ألف في العام 2020 بنمو 10%، أي أن القطاع أَضاف نحو 59 ألف وظيفة العام 2021 مقارنة بالعام 2020، بينما بلغ إجمالي الوظائف السياحية في العام 2019 نحو 748.1 ألف وظيفة.
وحول إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات، فبلغ العام الماضي نحو 67.5 مليار درهم مقارنة مع 45.4 مليار درهم في العام 2020 أي بنمو 48%، في وقت بلغ الإنفاق من السياح المحليين على السياحة داخل الدولة العام 2021 نحو 33.2 مليار درهم مقارنة مع 27.2 مليار درهم العام 2020 بنمو 22%، بينما بلغ في العام 2019 نحو 43.4 مليار درهم.
وأشارت بيانات المجلس إلى أهم 5 أسواق سياحية دولية قدمت للإمارات العام 2021 هي المملكة العربية السعودية بحصة 16% يليها الهند بحصة 12% ثم الصين بحصة 5% ثم مصر بحصة 4% يليها عُمان بحصة 4%، وتتوزع النسبة المتبقية والبالغة 59% بين دول العالم المختلفة الأخرى.

قطاع السياحة
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السياحة في الإمارات
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