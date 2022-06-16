«المركزي» يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين

أبوظبي (وام)

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007 في شأن تنظي=م أعمال التأمين، وتعديلاته.

وقام المركزي بتاريخ 18 مايو 2022، بوقف شركة التأمين عن مزاولة نشاط تقديم خدمات إصدار وثائق إضافية لعملاء جدد لمدة عام من تاريخ الإخطار، ويأتي فرض العقوبة نتيجة إخفاق شركة التأمين في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية والرقابية. كما أصدر المصرف المركزي تعليمات للشركة بمعالجة متطلبات الملاءة المالية في غضون تسعة أشهر من تاريخ الإخطار وفقًا للقانون.