«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تدعم 25 مشروعاً تكنولوجياً

أبوظبي (الاتحاد)

ترأست معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع الأول لأعضاء «شبكة رواد الصناعة»، بحضور 17 رئيساً تنفيذياً في شركات صناعية وطنية وعالمية كبرى وعدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بهدف بحث سبل التعاون وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعة الإماراتي.

وخلال الفعالية، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن دعم 25 مشروعاً تكنولوجياً تجريبياً في القطاع، تحت مظلة «شبكة رواد الصناعة»، سيتم من خلالها مساعدة عدد من الشركات الراغبة في التحول الرقمي إلى تقنيات الجيل الرابع، إضافة إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى الشركات الصناعية بأهمية وكيفية توفر هذه التقنيات ودورها في تعزيز التنافسية الصناعية للمنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، وستتولى الشركات تنفيذ هذه المشروعات.

وقالت معالي سارة الأميري: «انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، للارتقاء بأداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتمكينه بحلول التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، فإننا نعمل ضمن شبكة رواد الصناعة من خلال تكامل الأدوار بالتعاون مع كبرى الشركات في الدولة، على تعزيز تبني هذا التحول، لدعم الانتقال المرن للحلول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس على زيادة الاستثمار في صناعات المستقبل».