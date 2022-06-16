«جوليوس باير»: دبي مدينة عالمية في المنطقة

حسام عبدالنبي (دبي)

يعد التنوع الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر العوامل الجاذبة للسياح، حسب تقرير «الثروات العالمية ونمط الحياة» الصادر عن «بنك جوليوس باير»، والذي صنف دبي في المرتبة 14 عالمياً ضمن مؤشر أسلوب الحياة واسع النطاق، والذي يتتبع الأسعار وسلوكيات المستهلكين في جميع أنحاء العالم لقياس تضخم أسعار مجموعة من السلع والخدمات التي تمثل أسلوب حياة الأفراد أصحاب الثروات العالية في مختلف المدن حول العالم.

ووصف التقرير دبي بأنها (مدينة عالمية في المنطقة)، حيث أظهر النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي نمواً ملحوظاً في مجالات السفر والسياحة في الإمارة، على الرغم من الضغوط التضخمية المتزايدة.

وأكد التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، أنه على الرغم من القيود المختلفة المترتبة على الوباء، استمرت دبي في استقبال السائحين خلال عام 2021، مدفوعة بالطلب المتراكم مع إعادة فتح السفر، كما أدت استضافة إكسبو 2020 دبي وزيادة تكاليف التوظيف إلى ارتفاع أسعار أماكن الإقامة.

وقال إن دبي شهدت نمواً بنسبة 44% في أسعار العقارات السكنية مع ارتفاع الإيجارات قصيرة الأجل ومنازل العطلات وعلى خلفية الاقتصاد القوي للإمارة، لافتاً إلى أنه بشكل عام، شهد سوق العقارات السكنية في دبي زيادة متماشية مع الاتجاه العام في عام 2021، في حين كانت العقارات بأسعار معقولة نسبياً، على الرغم من الارتفاع الكبير في عام 2021، ولاقى سوق العقارات السكنية دعماً مدفوعاً بالنمو المستمر في أحجام المعاملات والطلب القوي على العقارات على الخريطة وإطلاق المشاريع الجديدة.

وذكر تقرير «بنك جوليوس باير»، أنه عندما يتعلق الأمر بالفنادق، تغرد منطقة «أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» خارج السرب، مع زيادة إجمالية في الأسعار تقارب 50%، ويرجع ذلك أيضاً إلى الزيادة الاستثنائية في الأسعار في دبي بنسبة 195% على أساس سنوي، وهي ثاني أقوى زيادة بعد لندن مدفوعة بالارتفاع في أعداد الزوار، مشيراً إلى أن قطاع الضيافة بدا مبشراً بفضل الإستراتيجيات الذكية، وعروض الإقامة المغرية، وتنظيم العديد من الفعاليات الكبرى في الإمارات العربية المتحدة.

وتعقيباً على التقرير قال عمر برغوث، رئيس قسم استشارات الاستثمار لدى بنك جوليوس باير الشرق الأوسط: إن أحد أكبر التوجهات التي نشهدها فيما يتعلق بالمستثمرين في الإمارات هو تسليط الضوء بشكل متزايد على تخطيط التعاقب، ونرى اهتماماً متزايداً بهذا، ليس بسبب الجائحة وحسب، ولكن أيضاً بسبب زيادة وعي العملاء بأهمية نقل الثروة، مؤكداً أن الفترة الحالية تشهد ظهور مستثمر أكثر وعياً، مع تركيز الجيل القادم من العملاء بشكل أكبر على فهم محافظهم الاستثمارية وفيما يستثمرون.