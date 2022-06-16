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«تيكوم» تحدد النطاق السعري للطرح بين 2.46 و2.67 درهم
«تيكوم» تحدد النطاق السعري للطرح بين 2.46 و2.67 درهم
16 يونيو 2022 20:40

دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة تيكوم التابعة لدبي القابضة، اليوم عن النطاق السعري لسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي.
وتم تحديد النطاق السعر لسهم الاكتتاب العالمي بين 2.46 درهم و2.67 درهم للسهم الواحد. وستتم إتاحة 625 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 12.5٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة مع احتفاظ دبي القابضة لإدارة الأصول ("دي إتش إيه إم")، المساهم البائع، بحق زيادة حجم الطرح العالمي في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لقوانين دولة الإمارات وبموجب حصولها على الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
ومن المتوقع أن تتراوح قيمة إجمالي الطرح العالمي بين 1.5 مليار درهم (419 مليون دولار) – 1.7 مليار درهم (454 مليون دولار)، مما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج ستتراوح بين 12.3 مليار درهم (3.4 مليار دولار) – 13.4 مليار درهم تقريباً (3.6 مليار دولار).
وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين:
للمكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، وموظفي مجموعة دبي القابضة المؤهلين حسبما هو موضح في نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات.
وتبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات اليوم وتنتهي بتاريخ 23 يونيو 2022، بينما ستنتهي فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين بتاريخ 24 يونيو 2022.
ومن المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 5 يوليو 2022، اعتماداً على ظروف السوق وموافقات الجهات التنظيمية المعنية بدولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على إدراج وتداول أسهم المجموعة في سوق دبي المالي.

 

 

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