إطلاق أحدث نظم الإضاءة والتوجيه على مدرج مطار أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت مطارات أبوظبي عن نظام الإرشاد والتحكم المتطور للحركة السطحية (A-SMGCS) في مطار أبوظبي الدولي. النظام هو الأول والأكثر تقدماً من نوعه في الشرق الأوسط وأحدث دليل على سعي شركة الطيران لاستخدام أحدث التقنيات من أجل تزويد ركابها بالسلامة ومنحهم تجربة سفر سلسة والارتقاء بمعايير الكفاءة التشغيلية والاستدامة.وستعزز هذه التكنولوجيا الجديدة من تجربة المسافرين والطيارين على حد سواء، حيث تستخدم أنظمة التوجيه والتحكم في المطارات لإضاءة المدارج في الليل أو في ظروف الرؤية المنخفضة، مثل الضباب، لضمان قدرة الطيارين على التعرف بسهولة على المدرج ومناطق الإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى التغلب على أي عوائق محتملة في المطار.

يتيح نظام الإرشاد والتحكم المتطور للحركة السطحية(A-SMGCS) الجديد من المستوى الرابع، الذي صممه مزود حلول المطارات الرائد في المجال أي دي بي سيف جيت (ADB SAFEGATE)، حل الخلاف والتخطيط التلقائي والتوجيه في جميع الظروف الجوية، مما يحسن أيضاً الوعي الظرفي لموظفي التحكم في البرج وكذلك الطيارين.

وسيقلل النظام الجديد من الوقت الإجمالي لحركة الطائرة، بالإضافة إلى تقليل عمليات التحويل القسري بسبب سوء الأحوال الجوية، مما يفيد الركاب ويخفف من التكلفة المرتبطة بشركات الطيران.

وبهذه المناسبة صرح معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي قائلاً: «إنّ تطلُعنا المستمر للتفوق والتطوّر هو أمر ثابت يُجسّد طموح إمارتنا وقطاع الطيران. وهدفنا هو التأكد من أن جميع مطاراتنا تقدم أحدث التقنيات التي من شأنها تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والنمو وزيادة مساهمتنا في اقتصاد الإمارة.»

ومن جانبه قال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يُعد مطار أبوظبي الدولي البوابة الرئيسية للعاصمة أبوظبي. نحن نتعامل مع هذه المسؤولية على محمل الجد، ونتيجة لذلك، نقوم بنشر أنظمة رائدة تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان راحة العملاء، والحد من تأثيرنا على البيئة، وتحفيز نمو حركة المرور. هذا النظام يقدم كل شيء ويسعدنا إطلاقه اليوم مع شركائنا الكرام.»

ومن جانبه قال لوران دوبوا، الرئيس التنفيذي لشركة أي دي بي سيف جيت (ADB SAFEGATE): «نحن ممتنون لشركة مطارات أبوظبي لإتاحة الفرصة لنا لتقديم أحدث التقنيات الموجودة لدينا إلى هذا المشروع المرموق، الذي يخدم المطار الرئيسي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. إننا نتطلع إلى مواصلة دعم مطارات أبوظبي بموجب عقد الصيانة طويل الأجل الخاص بنا، والالتزام بمعاييرها العالية واحتضان ثقافة الجودة والكفاءة والاستدامة الخاصة بهم».