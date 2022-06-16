«أبوظبي المالي» يوقع اتفاقية لتسهيل المشاركة في الاكتتابات

أبوظبي (الاتحاد)

وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك المارية المحلي، اتفاقية لتسهيل المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية التي يشهدها السوق وأتمتة عملية الحصول على رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية.وبموجب الاتفاقية، سيتمكن عملاء البنك من الحصول على رقم مستثمر في السوق بشكل رقمي، والاشتراك في عمليات الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال تطبيق الهواتف المحمولة والقنوات الرقمية التابعة للبنك. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب المبادرات التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً لتشجيع المشاركة في أسواق الأوراق المالية، بما في ذلك مبادرته لتسهيل الوصول إلى السوق من قبل المستثمرين المسجلين في الأسواق المالية الإماراتية الأخرى، وتحديث منصة «سهمي» الرقمية. وفي إطار تعليقه على الاتفاقية، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «تدعم شراكتنا الاستراتيجية مع بنك المارية المحلي أهدافنا في التركيز على خدمة العملاء وتعزيز سيولة السوق. ومع الكم الكبير من الاكتتابات العامة المرتقبة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تساهم الخدمة الجديدة التي يوفرها السوق للبنك في أتمتة الحصول على رقم مستثمر والمشاركة في عمليات الإدراج. ونتطلع إلى استكشاف المزيد من فرص الشراكة مع المؤسسات العاملة في الإمارات لتسهيل وصول المستثمرين ومشاركتهم في الاكتتابات العامة الأولية التي يشهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية». من جانبه، أشاد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، بالجهود الرائعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية في دعم الخدمات المصرفية الرقمية وأعرب عن جزيل شكره وامتنانه قائلاً: «نقدّم أسمى آيات الشكر والتقدير لسوق أبوظبي للأوراق المالية على جهودهم المثمرة والداعمة لنا لتقديم أفضل الحلول الرقمية في المجالين المصرفي والاستثماري، وذلك في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تحقيق رفاهية وسعادة أفراد المجتمع».

