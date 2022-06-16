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«أدميرال»: الإمارات مركز عالمي للتجارة
«أدميرال»: الإمارات مركز عالمي للتجارة
16 يونيو 2022 15:28

دبي (الاتحاد)
أكدت شركة «أدميرال» الأميركية أن الإمارات تعتبر سوقاً مثاليةً لعرض المنتجات وعقد الصفقات مع الموزعين باعتبارها مركزاً للتجارة العالمية وهمزة الوصل بين الشرق والغرب.
وقال فيشال ساكسينا الرئيس التنفيذي في «أدميرال للأجهزة والإلكترونيات»، اليوم على هامش توقيع اتفاقية توزيع مع مجموعة «إي تي جي»، إن الشركة تخطط لتدشين أول مصنع لها في الدولة خلال عامين، مؤكداً أنه تم اختيار الإمارات لهذا الإعلان باعتبارها ملتقى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن الشركة ستبدأ في عرض منتجاتها للمرة الأولى في الإمارات نهاية شهر يوليو المقبل، فيما تعتزم الشركة توفير منتجاتها في الدول الإفريقية وجنوب آسيا في مرحلة لاحقة. 
وأضاف: «نمضي قدماً نحو تحقيق حصة سوقية تتراوح بين 5 – 6% بحلول السنة المالية 2024 ضمن جميع عملياتنا، وسيكون ذلك ممكناً بفضل مجموعة منتجاتنا الشاملة والأسعار التنافسية والشراكة القوية والاستراتيجية، وتاريخ الشركة الطويل على مدار 100 عام تقريباً». 
 وفيما يتعلق بتأثير التضخم على عمليات الشركة، قال ساكسينا إن أسعار الشحن والمكونات الإلكترونية زادت، لكن الشركة تبذل أفضل ما لديها لامتصاص موجة التضخم وعدم زيادة أسعار المنتجات.
 وقال: إن عادات المستهلكين شهدت تغيراً جذرياً في فترة ما بعد الجائحة، حيث أصبحت الأجهزة المنزلية والإلكترونيات جزءاً أساسياً في أنماط الحياة العصرية. 
وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة (GFK) أن المبيعات العالمية للأجهزة الصغيرة ارتفعت بنسبة 21%، بينما ارتفعت المبيعات العالمية للأجهزة الكبيرة بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
ووقعت شركة «أميرال» الأميركية شراكة مع مجموعة «ETG» العالمية البالغة قيمتها 6 مليارات دولار، لتسريع التوزيع داخل أسواق الإمارات وأفريقيا بالنسبة للأجهزة المنزلية التي تقدمها شركة «أدميرال للأجهزة الكهربائية والإلكترونيات»، ذراع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات التابعة لشركة «أدميرال» في الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة.
وستقوم مجموعة ETG بتوزيع مجموعة منتجات أدميرال الكاملة من الأجهزة والإلكترونيات ومكيفات الهواء في جميع أنحاء الإمارات ودول أفريقيا، بما في ذلك كينيا وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا وموزمبيق وغانا ونيجيريا.

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